Секс-скандал у Blizzard Activision: голова компанії йде з посади

Компанія Blizzard Activision опинилась у центрі скандалу. Штат Каліфорнія подав позов проти керівництва відомого виробника відеоігор, посилаючись на численні випадки сексуального домагання та дискримінації співробітниць.

Голова компанії Джей Аллен Брек вирішив піти з посади, мотивуючи таке рішення "пошуком нових можливостей". Його місце розділять колишня лідерка Vicarious Vision Дженніфер О'Ніл та колишній віцепрезидент Xbox Майк Ібарра.

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Деталі скандалу

Джей Аллен Брек обіймав посаду голови компанії з 2018 року. 22 липня 2021 року штат Каліфорнія подав позов проти компанії, посилаючись на чисельні скарги працівниць Blizzard Activision про сексуальні домагання, дискримінацію та інші прояви харасменту всередині підприємства.

Компанія спростовувала звинувачення, після чого з неї масово почали звільнятись співробітники. Окрім цього, безліч прихильників відеоігор виробництва Blizzard Activision оголосили бойкот їх продукції у мережі.

Працівники, котрі покинули компанію, надали власнику Blizzard Activision список із 4 вимог, де просили посилити аудит керівників та ввести інші зміни, котрі б забезпечили рівноправ'я усіх співробітників у їх кар'єрних можливостях.

О'Ніл та Ібарра сприятимуть покращенню атмосфери всередині компанії та допоможуть розв'язати усі непорозуміння,

– заявив після їх призначення СЕО Blizzard Activision Боббі Котік.

До слова, прямих інцидентів харасменту з боку Джея Аллена Брека не зафіксовано, однак його звинуватили у підтримці та сприянні відповідної атмосфери у колективі.