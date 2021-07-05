За останні роки розвитку TikTok показала, що це особлива соціальна медіаплатформа з однією унікальною перевагою, про яку часту мовчать. Йдеться про те, що TikTok забезпечує значно глибший та достовірніший погляд на життя впливових осіб, аніж інші соціальні медіаплатформи.

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Це, без сумніву сприяє недавньому сплеску популярності застосунку і тому факту, що зараз цей застосунок лідирує за кількістю завантажень. Так що ж робить TikTok такою популярною соцмережею, і що вона дає власним користувачам такого, чого немає в інших соціальних мережах?

Тут все більш зрозуміло та менше пафосу

Якщо погортати Instagram, можна подумати, що кожна людина на цій платформі живе ідеальним життям. Дизайнерський одяг, п'ятизіркові страви, екзотичні відпустки та спортивні автомобілі заповнюють стрічки Instagram. Кожен намагається намалювати ідеальну картину. Це дуже сценарно.

Кім Кардашян хизується власним пухнастим суперкросовером Lamborghini Urus:

Такими діями, вони водночас встановлюють настільки високу планку, що це перетворюється на гру – треба постійно намагатися підняти цю планку, не дозволяючи їй впасти. Коли в останній раз ви бачили, щоб впливова людина розмістивши гламурну фотографію на екзотичному тлі, наступним фото запостила селфі без макіяжу? На Instagram ви такого не побачите зараз і напевно не побачите у майбутньому.

Після розміщення фотографії у бунгало над водою на Балі, вочевидь ніхто не планує розміщувати фотографію себе і своїх друзів в дешевій мережі швидкоїжі. TikTok, однак, є повною протилежністю. Контент тут більш оперативний і менш постановочний.

Інфлюенсери відчувають себе більш комфортно, знімаючи випадкові відеокліпи, не анонсуючи їх заздалегідь і не намагаючись зробити їх ідеальними. Саме ця автентичність і подобається користувачам. Вони отримують можливість побачити справжню особистість тих, за ким вони стежать.

Атмосфера зосереджена на веселощах та сміху

В цілому атмосфера в TikTok набагато легша, ніж в Instagram. Один і той же користувач Instagram, який розміщує фотографії, що виглядають як висококласні модні зйомки, також розміщує на TikTok і кумедне відео з танцювальними завданнями в "треніках".

Якби ви стежили б лише за стрічкою Instagram відомої людини, ви б ніколи не дізналися, що у нього є грайлива та менш серйозна сторона. Середньостатистичний користувач соціальних мереж не сприймає фотографії поїздок на Балі, приватних літаків і шопінгу у Gucci.

Типовий допис з Instargam Кайлі Дженнер

Але саме реальну сторону, на переконання впливових людей, бажають бачити їх передплатники. TikTok продовжує залучати нових користувачів, а інфлюенсери все більше розуміють, що їх вплив значно суттєвіший, коли базується на реальних подіях. Зображення цього вже є в Instagram, зокрема, через функцію Stories.

Не треба ідеальних ракурсів та підписів

На TikTok ніхто не намагається знайти ідеальний ракурс або написати ідеальний допис. Прокрутіть найпопулярніший контент на платформі TikTok, і ви побачите, що в 99% випадків він природний і веселий. Дурні танці. Веселі випробування. Багато сміху. На TikTok інфлюенсери тримаються більш вільно, і це дозволяє їх передплатникам спілкуватися з ними набагато більш довірливо, ніж на Instagram.

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TikTok заохочує взаємодію між користувачами

Весела і легковажна атмосфера TikTok почасти обумовлена ​​його функціями, які сприяють веселому спілкуванню. Функція "Дует" дозволяє користувачам розділити екран з іншими користувачами або створити дует з дуетним відео, що вже існує. Можна створити навіть нескінченний дует. Ця весела функція, що затягує користувача, заохочує його до взаємодії з іншими, а не на поверхневе споглядання способу життя інших.

Коли інфлюенсер планує пост в Instagram, його мета – набрати якомога більше лайків і коментарів, одночасно для утримання поточних підписників і залучення нових. У TikTok, з іншого боку, знаменитості та впливові люди беруть участь в дуетах зі своїми підписниками.

Підписники оцінили творчість Раяна Рейнолдса у TikTik / Фото скріншот з відео у тіктоці

Instagram став бізнесом для впливових людей, а TikTok – це "втеча" від серйозності

Безсумнівно Instagram виявився дуже прибутковою платформою для інфлюенсерів: від угод з брендами та спонсорських постів до запуску власних брендів для мільйонів покупців.

Завдяки можливостям, що відкриваються на Instagram, з'явилась велика кількість контенту, який професійно зроблений і відповідно розміщений та прорахований. А TikTok став місцем, куди можуть "втекти" інфлюенсери.

Пам'ятайте, що більшість провідних інфлюенсерів – дуже творчі особистості. Частина цієї творчості втрачається, коли вони перетворюють їх справу на бізнес. Хоча багато хто розглядає TikTok як можливість для бізнесу, більшість вже ж таки бачить в ньому веселий простір для творчості, де можна викладати випадкові речі та просто розважатися.