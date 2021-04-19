Секрети успіху Ілона Маска: 7 порад від мільярдера і "технокороля"

Ілон Маск – друга найбагатша людина світу після Джеффа Безоса. Засновник Tesla та SpaceX поділився, як зміг досягти такого успіху.

"Працюйте як у пеклі"

Ілон Маск часто працює від 80 до 100 годин щотижня. Надмірна наполегливість сильно збільшує шанси на успіх.

Цікаво Менше не виходить: скільки годин спить Ілон Маск

Якщо інші люди працюють 40 годин, а ви – 100 годин, то за 4 місяці ви досягнете того, на що їм знадобиться цілий рік,

– пояснює Ілон Маск.

Ризикуйте замолоду

Ілон Маск радить брати ризики, особливо поки ще молоді. Він пояснює це тим, що у міру дорослішання зростає кількість обов'язків, тож ризикувати варто рано, поки ще немає сім'ї та дітей.

Будьте іншими

Ілон Маск заробив 180 мільйонів доларів, продавши свій стартап PayPal. Цих грошей достатньо, щоб купити дім та безбідно жити до кінця життя. Натомість Ілон Маск вклав ці гроші у свої наступні компанії:

100 мільйонів доларів у SpaceX;

70 мільйонів доларів у Tesla;

10 мільйонів доларів у Solar City.

Не бійтесь невдач

Цікаво, що Ілон Маск і сам не вірив у свою компанію Tesla – він вважав, що скоріш за все вона зазнає невдачі, але таки ризикнув. Своє рішення він пояснив бажанням змінити уявлення світу про те, що електрокари повільні та негарні.

Якщо щось досить важливе, спробуйте, навіть якщо ймовірний результат – невдача,

– сказав Ілон Маск.



Два дітища Маска - автомобіль Tesla, запущений ракетою SpaceX / Фото SpaceX

Ніколи не припиняйте вчитися

Ілон Маск вважає, що у цьому світі необмежених знань завжди є щось нове, чому ви можете навчитися. Ще в дитинстві він прочитав всю "Енциклопедію Брітаніка". Навіть сьогодні він витрачає кілька годин на читання.

Інвестуйте у вдосконалення продукту, а не в рекламу

Ілон Маск вважає, що замість реклами слід витратити гроші і час на вдосконалення продукту.

Чи призведуть ці зусилля до покращення продукту чи послуги? Якщо ні, я припиняю ці зусилля,

– пояснює Ілон Маск.

Tesla ніколи не витрачала грошей просто на рекламу. Натомість вони зосереджуються на інвестиціях у R&D та дизайн. Хороший і якісний продукт вже й буде саморекламою.

Зверніть увагу Маск за тиждень раптово розбагатів майже на 13 мільярдів доларів: його обігнав Арно

Робіть світ кращим

Ілон Маск вважає, що успішний той продукт чи послуга, які є корисними та мають певну цінність для користувачів. Таку цінність можна знайти у маленькій грі чи додатку, що дозволяє обмін фотографіями. Розуміння корисності своєї роботи – мотивує.