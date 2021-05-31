Секрети успіху Ілона Маска: 5 ключових рис характеру

Можна довго перераховувати досягнення Ілона Маска: співзасновник грошового гіганта PayPal; засновник Tesla, компанії з виробництва електромобілів, яка буквально змінює світ; засновник SpaceX, компанії, яка намагається вивести нас з цього світу і колонізувати інший. Якими словами можна описати його особу: інноватор, лідер, геній, візіонер, футурист, підприємець.

Але чи можемо ми описати, чому Маск є таким, яким він є? І чи можемо ми не лише кількісно визначити ті речі, які роблять Ілона Маска таким успішним, але й почати втілювати їх у своєму власному житті? Це доволі не просто, але припускаємо, що це можливо.

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Ренді Гарн, письменник, автор бестселлера "Процвітання: 6 стратегій на шляху до матеріального та духовного добробуту", впродовж тривалого часу вивчав та оцінював діяльність Ілона Маск. В результаті цього дослідження він напрацював п'ять різних причин, які пояснюють, чому Ілон Маск настільки успішний.

"Ні" ще означає нічого

Є історія, про яку перша дружина Маска розповідала, щодо нього ще в коледжі. На одному зі своїх тестів він отримав 98%. Будучи перфекціоністом, він пішов до свого професора і змусив змінити його бали на 100%. Зараз багато хто з вас прочитає це і подумає: Для чого? Який сенс це робити? Я був би задоволений 98%.

Я почуваюся точно так само. Але ця невеличка, проста деталь є визначальною,

– стверджує Ренді Гарн.

Ті 2 відсотки, які відділяли Ілона Маска від його поточного балу та досконалості, звучали для нього як гігантське “ні”. Але він не прийняв би "ні" як відповідь. Навіть якби це було на 2% "ні". Це на 100% означало для нього "ні". Він ймовірно потрапив у незручну ситуацію, розмовляючи зі своїм професором, і мав з професором нелегку розмову, якої багато людей уникають. Але врешті-решт він добився свого. Чому? Тому що "ні" для нього нічого не означало.

Якщо ми зможемо подолати початковий страх, коли нам скажуть "ні", і зрозуміємо, що це насправді ще нічого не означає, нам буде значно краще жити. Скільки можливостей втрачено через наш страх перепитати?

Єдина та непохитна сфокусованість

Ілон Маск досконало опанував мистецтво залишатися зосередженим. Справді, в період становлення Tesla був час, коли потрібно розв'язати конкретну проблему, тому Ілон Маск спав під своїм столом і працював 75 ​​годин на тиждень, поки ця проблема не була вирішена.

Вміння фокусуватись важлива риса/ Фото Bloomberg

Він не думав ні про що інше. Його увагу не відвертали інші, виснажливі завдання. Все, на чому він концентрувався, це на поставленому завданню. Тепер подивіться на Tesla: це процвітаючий гігант, який змінює автомобільний світ. Звичайно, вона не була б такою, якби Ілон Маск не був на передньому плані.

Ця зосередженість дозволила Маску досконало оволодіти мистецтвом входження в "стан потоку" – "психічний стан, в якому людина, яка виконує будь-яку діяльність, повністю занурена у відчуття енергійної зосередженості, повної залученості та задоволення від процесу діяльності". Цей стан потоку досягається тільки тоді, коли людина може працювати, не відволікаючись на інші, менш значущі завдання.

Подумайте про свою роботу і про те, як ви виконуєте свої повсякденні завдання. Як часто ви відриваєтесь від роботи? Як часто щось незначне за масштабом відвертати вашу увагу, роблячи вас менш продуктивним і менш ефективним? Як ви можете спланувати свій день так, щоб завершити одну задачу, а потім перейти до наступної, ефективно, з натхненням і цілеспрямовано?

Трудова етика, яка живиться пристрастю

Є ще один фактор, який допомагає Маску увійти в стан потоку і залишатися в ньому, пов'язаний з якістю роботи, яку він виконує. Маск – ідеальний приклад людини, чия трудова етика підживлюється його пристрастю. Йому подобається те, що він робить, тому що він робить те, що любить. Його пристрасть до своєї роботи настільки сильна, що вона підживлює його нічні зміни, мотивує його на 80-годинні робочі тижні та, як ми згадували вище, сон під столом.

Правда в тому, що якщо ми знаходимо захоплення в роботі, яку ми робимо, робота перестає здаватися роботою. Вона перетворюється в місію або гру, і ми отримуємо задоволення від того, що робимо. Вісімдесяти годинні робочі тижні не сприймаються як робочі тижні, тому що наша пристрасть підживлює нас.

Думати про велике, думаючи про мале

Багато з грандіозних ідей Ілона Маска народжуються з маленьких питань. Як зручніше проїхати транзитом Каліфорнію ? Залізниця – електрична залізниця – електрична залізниця, що проходить через величезний залізничний тунель, проритий в схилі гори.

Первинне питання завжди маленьке, а от відповіді поступово стають все більше. Потім він бере кожну відповідь на питання і намагається втілити його в життя найкращим можливим способом. Способом Ілона Маска.

Шукайте прості відповіді на складні питання / Фото Fundwiser

Отже, знайдіть невелику ідею. Дайте очевидні відповіді, а потім додайте до них свою родзинку і наполегливо просувайте їх. Великі ідеї завжди народжуються з маленьких думок.

Здорова та непохитна інтенсивність

Ілона Маск, очевидно, перебуває у постійній напруженості. Насправді кожна з чотирьох рис, описаних вище, культивується тільки тими, хто володіє певною інтенсивністю в роботі. Однак Ілон Маск робить це у здоровій та конструктивній манері.

Я знаю дуже багато людей, які намагаються додати певну інтенсивність у свою роботу і перегорають, ламаються або заходять занадто далеко. Вони відштовхують людей, виходять з-під контролю або в кінцевому підсумку різко відстають у роботі. Я вважаю, що здатність Маска підтримувати свою інтенсивність на здоровому рівні пояснюється його мисленням стану потоку, його пристрастю до роботи та абсолютною зосередженістю,

– підсумовує власні роздуми Ренді Гарн.