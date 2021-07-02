Секрети українського бізнесу зсередини: 5 книг від топових українських СEO

Актуальна добірка книг, у яких успішні українські підприємці розповідають про свій бізнес, мотивують на великі досягнення і водночас дають практичні поради. Можливо, в одній з компаній ви знайдете роботу своєї мрії.

Хоча літо й пора відпусток та відпочинку, ніколи не завадить трішки відпочивши, дати своєму мозку порцію цікавої інформації для роздумів. Особливо, якщо це поради та досвід від успішних керівників топових українських компаній.

До теми Електронний документообіг: 4 міфи, які гальмують бізнес

У цих п'яти книжках від гуру українського бізнесу, ви отримаєте не лише знання про умови та реалії українського бізнесу сьогодення, а й ідеї, що можливо допоможуть вам стати успішним підприємцем та досягти нових вершин у бізнесі.

"Big money. Принципи перших" авторства Євгена Черняка

Перша частина бестселеру Євгена Черняка / Фото Bookinstein

Євген Черняк – автор популярного YouTube-каналу Big Money. На написання книги "Принципи перших" його надихнув власний проєкт Big Money, в рамках якого він зустрічається з успішними українськими підприємцями та власниками великих бізнесів, серед яких:

В’ячеслав Климов (співзасновник "Нова Пошта"),

(співзасновник "Нова Пошта"), Василь Хмельницький (власник інвестгрупи UFuture),

(власник інвестгрупи UFuture), Владислав Чечоткін (власник Rozetka),

(власник Rozetka), Олександр Галицький (засновник Almaz Capital Partners),

(засновник Almaz Capital Partners), Борис Ложкін (засновник медіахолдингу UMH),

(засновник медіахолдингу UMH), Віталій Антонов (засновник "Концерн Галнафтогаз").

Книга, в якій 11 відомих підприємців розкривають свої секрети успіху, є абсолютним бізнес-бестселером України.

"Big Money. Принципи перших. Книга 2" авторства Євгена Черняка

Друга частина бестселеру Євгена Черняка / Фото Yakaboo

Це друга книга з серії "Принципи перших". Вона про розумних і успішних бізнес-леді, серед яких, зокрема:

Лера Бородіна (засновник сервісу оренди суконь Oh My Look!, співзасновник б’юті-простору G.Bar, So DoDo і LAVLA),

(засновник сервісу оренди суконь Oh My Look!, співзасновник б’юті-простору G.Bar, So DoDo і LAVLA), Марина Авдєєва (співзасновник і керуючий акціонер страхової компанії "Арсенал Страхування"),

(співзасновник і керуючий акціонер страхової компанії "Арсенал Страхування"), Ольга Гуцал (власниця компанії "Каміон-Оіл" та ювелірного салону "Абрикос"),

(власниця компанії "Каміон-Оіл" та ювелірного салону "Абрикос"), Вікторія Тігіпко (засновник і керуючий партнер венчурного фонду TA Ventures, президент Одеського міжнародного кінофестивалю),

(засновник і керуючий партнер венчурного фонду TA Ventures, президент Одеського міжнародного кінофестивалю), Олена Гудкова (засновник благодійної барахолки "Кураж Базар").

Вони керують компаніями та надихають своїми вчинками тисячі людей. Героїні цієї книги не виправдовують свої невдачі обставинами, а шукають і знаходять можливості.

Дивіться проморолик каналу Big Money:

"Дмитро Дубілет. Бізнес на здоровому глузді. 50 ідей, як домогтися свого" авторства Тімура Ворони

Співзасновник Monobank ділиться секретами успіху / Фото Rozetka

Дмитро Дубілет – один із найбільш медійних, позитивних та ефективних підприємців країни. Здається, все, за що він береться, у нього виходить. Як він домагається свого? Книга складається з дев’яти розділів, заснованих на особистому досвіді Дмитра. У бестселері йдеться про практичні речі й про те, що надихає: розробка бізнес-ідей, побудова команди, маркетинг, продажі, а також 50 ідей, як втілити принципи Дмитра й домогтися свого.

"П’ятирічка Бахматова. Книга для тих, хто прагне діяти" авторства Максима Бахматова

Радник мера Київа розповідає власний досвід / Фото Yakaboo

Книга про ефективність, уміння керувати часом та іншими ресурсами. Його ім’я знайоме кожному, хто хоча б раз дивився Comedy Club UA, стежив за розвитком ВДНГ і впровадженням інновацій в Україні. Автор бореться з незаконним будівництвом у місті, впроваджує 4G в метро і наводить лад на дорогах. Однак мало хто знає, з чого саме починався його шлях ефективного управлінця. У книзі автор ділиться історіями та спогадами про останні п’ять років діяльності, починаючи від участі в благодійному проєкті "Частинка серця", періодах ВДНГ і UNIT.City, закінчуючи приходом в мерію Києва на пост радника. Бахматов доводить – можливо абсолютно все.

"Бізнес по-одеськи. Як побудувати мережу, не втративши себе" автори Савва Лібкін та Антон Фрідлянд

Весь колорит одеського ресторанного бізнесу в одній книзі / Фото Rozetka

Савва Лібкін – успішний український ресторатор, візіонер ресторанної премії "Сіль" і хранитель традицій одеської кухні. У своїх бізнес-мемуарах Савва ділиться власним досвідом:

як відкрити ресторан і не "прогоріти",

як за допомогою правильного позиціювання створювати черги в ресторани,

секретами ведення бізнесу в періоди кризи та тим,

як фокусування бізнесу допомагає зробити його унікальним і успішним.

Ця книга – інсайдерське одкровення від справжнього гуру ресторанного бізнесу, адже автор наводить чесний аналіз перемог і помилок, яких встиг припуститися у житті.

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