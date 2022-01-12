Днями раніше Госпсуд заборонив "Цитрус" використовувати її доменне ім'я і торгову марку. У компанії поки що не заявляли, що припинення роботи сайту пов'язане із рішенням суду.

До теми У "Цитрус" прокоментували судову заборону на використання їхньої торговельної марки і сайту

Сайт компанії "Цитрус" не працює

В офіційному телеграм-каналі "Цитрус" повідомили, що на сайт здійснюються незаконні хакерські атаки. Наразі запущено резервний ресурс citrus.com.ua, а на головному домені тривають відновлювальні роботи.

Нагадаємо, що 10 січня Господарський суд Києва заборонив "ЗТ-Інвест" (група компаній "Цитрус") користуватися їхньою торговою маркою та доменним ім'ям, а хостингову компанію "Інтернет Інвест" зобов'язали встановити у Реєстрі доменних імен режими clientHold та serverHold для citrus.ua.

У "Цитрус", своєю чергою, назвали судовий позов "нікчемним" через низку підстав, включно з тим, що компанія, на яку було подано позов, не входить до групи компаній "Цитрус". У компанії вважають, що суд ввели в оману, тому нею було подано всі необхідні процесуальні документи для оскарження рішення.