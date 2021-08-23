Очікується, що глобальне відкликання обійдеться автовиробникові ще в 1 мільярд доларів, в результаті чого загальна сума збитків GM досягне 1,8 мільярда доларів. Ці кошти будуть витрачені на заміну потенційно дефектних батарейних модулів в автомобілях.

До теми Цього разу не Tesla: чергове відкликання електромобілів через ризик самозаймання

Тотальне відкликання електромобілів GM: під загрозою амбітні плани

У GM підтвердили, що під відкликання потрапляють близько 73 тисячі автомобілів в США і Канаді 2019-2022 модельних років, включаючи недавно випущену більшу версію автомобіля під назвою Bolt EUV. Попереднє відкликання, яке проводили GM, стосувалось близько 69 тисяч автомобілів 2017-2019 модельних років по всьому світу, з яких майже 51 тисяча електромобілів у США.

Озвучені 20 серпня GM дані свідчать, що заміна батарейних модулів торкнеться всіх моделей Bolt EV, які були випущені компанією. Репутація першого масового електромобіля GM отримала відчутний удар, що болюче вдарило по амбітних планах компанії перейти на продаж виключно електромобілів до 2035 року.

До чого тут Джозеф Байден

Проблеми самозаймання електромобілів стали серйозною перешкодою реалізації не лише амбітних планів GM, а й для адміністрації американського президента Джозефа Байдена. Йдеться про презентований глобальний план, згідно з яким 50% усіх проданих нових автомобілів в США мають бути електромобілями до 2030 року.

До речі Адміністрація Байдена жорстко проігнорувала Tesla: Ілон Маск здивований

GM вимагає відшкодування збитків у LG

Американський автовиробник хоче отримати відшкодування збитків від постачальника батарейних елементів для електромобілів – LG Energy Solution – оскільки у GM планують проводити заміну дороговартісних модулів акумуляторних батарей електромобіля Chevrolet Bolt.

Представники американського автовиробника твердять, що корейська компанія випускала браковані деталі на заводах в Південній Кореї та Мічигані. Проте у компанії GM не припиняють співробітництво із LG, а спільно працюють над усуненням причин дефектів і збільшенням виробництва нових модулів.

Як лідери в переході до повністю електричного автомобільного майбутнього, ми впевнені, що довіра клієнтів має вирішальне значення. Увага до безпеки в інтересах наших клієнтів визначає кожне рішення, яке ми приймаємо в GM,

– сказав, виконавчий віцепрезидент GM Дуг Паркс

Як мінімізувати ризик самозаймання Chevrolet Bolt: офіційні рекомендації від GM

На сьогодні, GM просить власників електромобілів Bolt, які потрапили під відкликання, до моменту оновлення модулів батарей:

встановити на своїх автомобілях обмеження заряду до 90% за допомогою режиму Hilltop Reserve (для 2017-2018 модельних років) або режиму Target Charge Level (для 2019 модельного року).

не пересуватись на авто при падінні рівня заряду до запасу ходу менш як 70 миль (близько 110 кілометрів).

після зарядки залишати автомобіль на вулиці, заряджений електромобіль, що досяг рівня заряду у 90% одразу відключати від зарядного пристрою, і не залишити без нагляду на зарядці на всю ніч.

Вперше у світі Chevrolet Bolt спалахнув в Україні

Дивіться відео пожежі Chevrolet Bolt

Нагадаємо, що перше самозаймання електромобіля Chevrolet Bolt компанії GM було зафіксовано саме в Україні, у вересні 2019 року. За даними ЗМІ, електромобіль спалахнув невдовзі після заряджання.