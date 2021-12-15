"Рясніє сексизмом": експрацівниця звинувачує компанію Ілона Маска у харасменті

Колишня співробітниця SpaceX Ешлі Косак оприлюднила есе, у якому розповіла про часті випадки сексуальних домагань у компанії Ілона Маска. За словами жінки, інциденти були проігноровані керівництвом.

Ешлі Косак пропрацювала у SpaceX близько 4 років – спершу стажеркою, а потім стала інженеркою. Жінка заявляє, що корпоративна культура SpaceX перебуває у "настільки жахливому і дисфункційному стані", що єдиним виходом із ситуації було звільнення.

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SpaceX звинуватили у сексизмі

Це не перший випадок, коли SpaceX звинувачують у харасменті на робочому місці. Так, видання CNBC звернулось за коментарем до Джулії Кроулі-Фаренге, яка також начебто зазнавала сексуальних домагань у компанії Маска у 2020 році. За її словами, судовий позов відтоді "було врегульовано".

Я знаю, що SpaceX намагається стати кращою. Сподіваюсь, не лише жінки зрозуміють, наскільки поширеною є проблема (харасменту – ред. 24 канал). Ми повинні продовжити спроби притягнути винних до відповідальності,

– заявила Ешлі Косак в інтерв'ю CNBC.

Жінка наполягає, що під час стажування у 2018 році у SpaceX інший стажер сексуально домагався її у приміщенні компанії. Вона повідомила про інцидент двом колегам, в тому числі своєму керівнику, втім "питання не передали у відділ кадрів", і вона продовжила працювати у такій атмосфері.

Протягом наступних двох років, за словами дівчини, "незлічима кількість чоловіків" на роботі проявляли до неї сексуалізовану поведінку. Одного разу колега чоловічої статі провів рукою від її талії до грудей, і вона знову повідомила про випадок керівництво.

Того разу жінку все ж запросили до відділу кадрів. "Однак нічого не змінилось. Той чоловік залишився у команді, де я працювала", – розповідає Косак.

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У своєму есе експрацівниця згадала ще про низку подібних інцидентів, зокрема, коли колеги телефонували їй о 4 ранку, щоб "запросити на побачення", писали їй інтимні повідомлення в особистих аккаунтах соцмереж тощо.

Перед тим як покинути компанію, Косак зустрілась з виконавчою директоркою SpaceX Гвен Шотуелл, а також з керівником відділу кадрів. "Вони запевнили, що ніколи не чули про мій досвід харасменту, і сказали, що топменеджмент не бере участі в обговореннях таких питань у своїх відділах", – наголосила Косак.

До слова, у SpaceX ситуацію відмовились коментувати. Жінка звільнилась з SpaceX наприкінці листопада, а нині влаштувалась на роботу в компанію Apple.