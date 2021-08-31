Zoom впервые заработала более миллиарда долларов за квартал: почему говорят о спаде

Квартальный доход Zoom Video Communications впервые в истории компании превысил 1 миллиард долларов. Однако уже фиксируется спад спроса на услуги видеоконференцсвязи, который сделал компанию всемирно популярной во время пандемии COVID-19.

Прибыль компании Zoom во втором квартале выросла до 317 миллионов долларов США по сравнению с 186 миллионами долларов США годом ранее. А доходы достигли 1,02 миллиарда долларов по сравнению с 663,5 миллионами долларов за аналогичный период прошлого года.

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Хотя рост доходов компании во 2 квартале 2021 и составил более 54% и превысил ожидания финансовых аналитиков, денежные потоки все ослабевают по мере восстановления обычной деловой деятельности. Прошлогодняя невероятная динамика роста доходов Zoom, в четыре раза, по сравнению с 2019 годом, была обусловлена ​​глобальным переходом компаний на удаленный формат работы.

Доходы растут – прибыль и акции падают

И несмотря на то, что в третьем квартале компания Zoom также прогнозирует доход в более 1 миллиард долларов, ее скорректированный прогноз прибыли будет значительно ниже ожидаемого. В Zoom ожидают, что годовой доход компании составит от 4,01 миллиарда до 4,02 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим прогнозом в 3,98-3,99 миллиарда долларов.

По мере того как офисы начинают снова открываться, аналитики в очередной раз ставят вопрос о способности Zoom удерживать платежеспособных клиентов и поддерживать те темпы роста, которые она демонстрировала во время пандемии.

Пользователи начали платить меньше

Представители Zoom подтвердили, что малый бизнес и потребители начинают тратить меньше средств, поскольку расширяются возможности для личных встреч и собраний. И это, в свою очередь, влияет на спад динамики роста доходов компании. На фоне снижения темпов роста доходов, акции Zoom упали на 12% в последний день августа.

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Несмотря на все пессимистические прогнозы, 30 августа компания Zoom заявила, что у нее сейчас около 504 900 клиентов, имеющих более 10 сотрудников, по сравнению с примерно 497 000 во втором квартале 2021 года.

Озвученные финансовые показатели свидетельствуют о том, что 2278 клиентов принесли доход Zoom более чем 100 000 долларов за последние 12 месяцев. Год до этого такой доход Zoom приносили только 1999 клиентов.

Что ждет рынок приложений для совместной удаленной работы

Исследовательская компания International Data Corp. прогнозирует, что к 2025 году рынок приложений для совместной удаленной работы составит примерно 51 миллиард долларов, что почти вдвое больше, чем в 2020 году.

Корпорация Microsoft в своем последнем отчете о доходах сообщила, что использование Teams, ее программного обеспечения для групповых конференций и совместной работы, достигло рекордного уровня. Речь идет о почти 250 миллионах ежемесячных активных пользователей и почти 80 миллионах ежемесячных активных пользователей Teams Phones, а общее количество звонков превысило 1 миллиард в месяц.