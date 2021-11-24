Zoom теряет популярность: компания отчиталась о финансовых результатах

Zoom отчиталась о финансовых результатах за III квартал 2021 года. Выручка компании составила 1,05 миллиарда долларов, а чистый доход – 340,3 миллиона. Это на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года, однако Zoom все равно теряет популярность.

Несмотря на хорошие финансовые и операционные результаты, компания показала самый низкий процент роста с 2018 года. После обнародования отчета Zoom, ее акции на бирже упали более чем на 7%.

Читайте также Big Data, облака, кибербезопасность: зачем это финансовому сектору

Неурядицы компании

Вместе с обнародованием финансовой отчетности Zoom также заявила, что отменяет свой план покупки поставщика программного обеспечения Five9 за 14,7 миллиарда долларов.

В сентябре Минюст США начало расследование касательно того, могут ли лицензии и документы, которые Zoom получит в рамках соглашения, нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. Среди претензий регулятора – связь с Китаем. По результатам расследования соглашение могли "заморозить" на 5 лет.

В то же время компания сообщила, что создаст собственное программное обеспечение для облачного контакт-центра, которое планирует запустить в начале 2022 года. Впрочем, такие "американские горки" не понравились инвесторам. Помимо падения стоимости акций, сервис компании постепенно уменьшает динамику привлечения новых пользователей, что свидетельствует о снижении его популярности.