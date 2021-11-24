Несмотря на хорошие финансовые и операционные результаты, компания показала самый низкий процент роста с 2018 года. После обнародования отчета Zoom, ее акции на бирже упали более чем на 7% .

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Неурядицы компании

Вместе с обнародованием финансовой отчетности Zoom также заявила, что отменяет свой план покупки поставщика программного обеспечения Five9 за 14,7 миллиарда долларов.

В сентябре Минюст США начало расследование касательно того, могут ли лицензии и документы, которые Zoom получит в рамках соглашения, нанести ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов. Среди претензий регулятора – связь с Китаем. По результатам расследования соглашение могли "заморозить" на 5 лет.