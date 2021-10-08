Взять в аренду можно, в частности, нежилые помещения и бетонные площадки . Все объекты сдаются по процедуре прозрачного онлайн-аукциона .

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Зачем бизнесу арендовать объекты в Чернобыльской зоне

По словам Константина Кошеленко, прозрачная аренда является тем механизмом, который может дать толчок экономической активности в перспективной местности и способствовать ее возрождению.

Из-за невозможности приватизации в зоне отчуждения, аренда остается единственным инструментом для привлечения инвестиций. Вместе с тем здесь есть большой туристический потенциал, перспективный рынок услуг и площадка для объектов зеленой энергетики . Константин Кошеленко Заместитель главы Фонда госимущества

Как начать бизнес в Чернобыльской зоне

По словам чиновника, в Чернобыльской зоне есть множество интересных для инвестирования объектов недвижимости. Активность бизнеса здесь сверхважная – именно она поможет превратить "мертвую" зону на зону возрождения .

С каждым вакантным для аренды объектом можно ознакомиться по ссылке , а все аукционы проходят онлайн.

Для получения консультаций по заключению договоров достаточно обратиться в Киевское областное региональное отделение ФГИУ в Голосеевском районе или по телефону – 044 200 25 26.