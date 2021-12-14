Знаменитое казино The Mirage в Лас-Вегасе продали конкурентам: стоимость сделки

Американская корпорация игорного бизнеса MGM Resorts International продала казино The Mirage своему прямому конкуренту Hard Rock International. Стоимость сделки составила 1,08 миллиарда долларов.

Такая сумма в около 17 раз выше, чем общая прибыль игрового курорта в 2019 году. В MGM Resorts планируют получить от продажи около 815 миллионов долларов после взимания налогов и сборов за сделку.

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У The Mirage новый владелец

Отель-казино The Mirage был открыт в Лас-Вегасе в 1989 году. Эта локация была местом съемок многих популярных голливудских фильмов, в том числе:

"Волк с Уолл-стрит";

"Одиннадцать друзей Оушена";

"Марс атакует" и так далее.

По условиям соглашения о продаже, MGM Resorts сохранит название и бренд The ​​Mirage, предоставив Hard Rock лицензию на бесплатной основе максимум на 3 года, после чего новый владелец сможет провести ребрендинг.

Это соглашение является важным этапом для MGM Resorts и Лас-Вегаса. Как член команды, открывшей The Mirage в 1989 году, я не понаслышке знаю, насколько он (отель-казино – ред. 24 канал) особенный и какие прекрасные возможности подарит команде Hard Rock,

– отметил президент MGM Resorts Билл Хорнбакл.

К слову, соглашение должно завершиться во второй половине 2022 года. Это означает, что новый владелец сможет провести ребрендинг в конце 2025 года и легендарный The Mirage может изменить название.

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