Укрепление позиций на африканском рынке: украинский стартап Jiji поглотил еще одного конкурента

Стартап Jiji, принадлежащий украинской IT-компании Genesis, заявил о поглощении маркетплейса Tonaton. Платформу выкупили у Saltside Technologies, которая является главным конкурентом Jiji в Гане.

Стороны не раскрыли сумму сделки. Однако представители Genesis поделились, что общая оценка Jiji после поглощения превысила 200 миллионов долларов.

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Jiji поглотила своего главного конкурента в Африке

Маркетплейс Tonaton работает на рынке Ганы уже около 8 лет, и до сделки с Jiji был ее основным конкурентом в Африке. Приобретение компании – это консолидация рынка онлайн-объявлений в Гане, благодаря которой базы пользователей обеих компаний объединятся.

Что известно о Jiji Портфельный актив украинской IT-компании Genesis, самый большой классифайд Африки. Ежемесячно платформу посещает более 12 миллионов уникальных пользователей, взаимодействующих с более чем 4 миллионами объявлений. С момента основания компания привлекла более 50 миллионов долларов инвестиций.

Вместе с приобретением OLX в 2019 году новое соглашение дает украинской Jiji возможность усилить свои позиции на африканском рынке и свидетельствует об уверенном движении к транзакционной бизнес-модели.

Мы приближаемся к тому, чтобы стать региональным лидером в сфере онлайн-объявлений. Jiji является крупнейшей компанией на рынке электронной коммерции Африки по совокупной стоимости размещенных товаров (более 10 миллиардов долларов) и лидером в таких ключевых категориях как авто и недвижимость,

– заявил соучредитель и СЕО Jiji Антон Волянский.

Добавим, что сделка должна обеспечить надежную базу для оптимизации Jiji своих услуг на автомобильном рынке, которому прогнозируют рост до 400 миллионов пользователей. Уже сейчас украинская компания является лидером на этом рынке в Нигерии, Гане, Кении и Уганде.