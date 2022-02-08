Стороны не раскрыли сумму сделки. Однако представители Genesis поделились, что общая оценка Jiji после поглощения превысила 200 миллионов долларов .

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Jiji поглотила своего главного конкурента в Африке

Маркетплейс Tonaton работает на рынке Ганы уже около 8 лет, и до сделки с Jiji был ее основным конкурентом в Африке. Приобретение компании – это консолидация рынка онлайн-объявлений в Гане, благодаря которой базы пользователей обеих компаний объединятся.

Что известно о Jiji Портфельный актив украинской IT-компании Genesis, самый большой классифайд Африки. Ежемесячно платформу посещает более 12 миллионов уникальных пользователей, взаимодействующих с более чем 4 миллионами объявлений. С момента основания компания привлекла более 50 миллионов долларов инвестиций.

Вместе с приобретением OLX в 2019 году новое соглашение дает украинской Jiji возможность усилить свои позиции на африканском рынке и свидетельствует об уверенном движении к транзакционной бизнес-модели .

Мы приближаемся к тому, чтобы стать региональным лидером в сфере онлайн-объявлений. Jiji является крупнейшей компанией на рынке электронной коммерции Африки по совокупной стоимости размещенных товаров (более 10 миллиардов долларов) и лидером в таких ключевых категориях как авто и недвижимость,

– заявил соучредитель и СЕО Jiji Антон Волянский.