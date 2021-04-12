Жизнь после COVID-19: как изменятся привычки покупателей
Все больше людей в мире прививаются против COVID-19. В США каждый третий получил хотя бы одну дозу вакцины. Бизнесмены и инвесторы же ожидают, что вместе с вакцинацией изменятся и привычки покупателей. Об этом они рассказали в опросе CNBC.
Источник:CNBC
Привычка 1. Безопасность превыше всего
Даже после пандемии, покупатели все еще будут пытаться избегать лишних контактов – будут покупать онлайн и брать еду на вынос. В США почти каждый третий потребитель сообщил, что чрезвычайно или очень обеспокоен физическим здоровьем, согласно отчету AlixPartners.
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Бесконтактные доставки останутся распространенными / Фото Shutterstock
Поэтому бизнесу придется учитывать эти опасения. Например, американская компания Target заявила, что учтет безопасность в будущем дизайне магазинов. В частности, в уборных создадут больше бесконтактных функций, а между полками с товарами обеспечат больше пространства.
Привычка 2. Продукты вместо готовой пищи
Ресторанный бизнес и туризм будут восстанавливаться медленнее всех после пандемии. Люди будут больше готовить, чем кушать в ресторанах.
- 30% американцев заявили, что планируют тратить больше на продукты;
- 44% заявили, что потратят меньше на ужин в ресторане.
Генеральный директор General Mills Джефф Харменинг рассказал, что раньше люди обедали в ресторанах, если работали в офисах или ездили в командировку. Сейчас многие люди имеют гибкий график или вообще работают из дома.
До пандемии 7% покупок в магазинах осуществляли онлайн, по данным Mastercard Economics Institute. Ожидается, что эта доля вырастет примерно до 9%.
Привычка 3. Молодежь будет все скупать
Подростки и молодежь готовы тратиться больше на покупки. Исследование Piper Sandler показало, что подростки из семей с высоким доходом будут тратить 30% своих денег на одежду. Это максимум за последние 8 лет.
Самой популярной покупкой среди подростков будет одежда / Фото Unsplash
Почти половина молодых покупателей заявили, что намерены воспользоваться самолетом в течение следующих шести месяцев. Осенью таких было всего 33%.
Привычка 4. Минимум контакта
Бесконтактные способы оплаты и взаимодействия останутся популярными и после пандемии коронавируса. Компании уже это понимают и адаптируют свой бизнес:
- Компания Best Buy отводит больше пространства в своих магазинах под выдачу онлайн-заказов.
- Walmart и Kroger планируют инвестировать в автоматизацию, чтобы справляться со всеми онлайн-заказами.
- McDonald's закрывает сотни ресторанов внутри магазинов Walmart.
- Sweetgreen и Shake Shack планируют добавить проезжие полосы, поскольку посетители охотнее заказывают внутри своих автомобилей.
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