Все больше людей в мире прививаются против COVID-19. В США каждый третий получил хотя бы одну дозу вакцины. Бизнесмены и инвесторы же ожидают, что вместе с вакцинацией изменятся и привычки покупателей. Об этом они рассказали в опросе CNBC.

Привычка 1. Безопасность превыше всего

Даже после пандемии, покупатели все еще будут пытаться избегать лишних контактов – будут покупать онлайн и брать еду на вынос . В США почти каждый третий потребитель сообщил, что чрезвычайно или очень обеспокоен физическим здоровьем, согласно отчету AlixPartners .

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Бесконтактные доставки останутся распространенными / Фото Shutterstock

Поэтому бизнесу придется учитывать эти опасения. Например, американская компания Target заявила, что учтет безопасность в будущем дизайне магазинов. В частности, в уборных создадут больше бесконтактных функций, а между полками с товарами обеспечат больше пространства.

Привычка 2. Продукты вместо готовой пищи

Ресторанный бизнес и туризм будут восстанавливаться медленнее всех после пандемии. Люди будут больше готовить, чем кушать в ресторанах.

30% американцев заявили, что планируют тратить больше на продукты ;

44% заявили, что потратят меньше на ужин в ресторане .

Генеральный директор General Mills Джефф Харменинг рассказал, что раньше люди обедали в ресторанах, если работали в офисах или ездили в командировку. Сейчас многие люди имеют гибкий график или вообще работают из дома.

До пандемии 7% покупок в магазинах осуществляли онлайн, по данным Mastercard Economics Institute . Ожидается, что эта доля вырастет примерно до 9%.

Привычка 3. Молодежь будет все скупать

Подростки и молодежь готовы тратиться больше на покупки. Исследование Piper Sandler показало, что подростки из семей с высоким доходом будут тратить 30% своих денег на одежду . Это максимум за последние 8 лет.



Самой популярной покупкой среди подростков будет одежда / Фото Unsplash

Почти половина молодых покупателей заявили, что намерены воспользоваться самолетом в течение следующих шести месяцев. Осенью таких было всего 33%.

Привычка 4. Минимум контакта

Бесконтактные способы оплаты и взаимодействия останутся популярными и после пандемии коронавируса. Компании уже это понимают и адаптируют свой бизнес:

Компания Best Buy отводит больше пространства в своих магазинах под выдачу онлайн-заказов.

Walmart и Kroger планируют инвестировать в автоматизацию, чтобы справляться со всеми онлайн-заказами.

McDonald's закрывает сотни ресторанов внутри магазинов Walmart.

Sweetgreen и Shake Shack планируют добавить проезжие полосы, поскольку посетители охотнее заказывают внутри своих автомобилей.