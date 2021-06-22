По данным, которые удалось получить СМИ, ключевой способ управления эффективностью работы сотрудников в Amazon является несправедливым и часто характеризуется недостижимыми целями, изнурительной рабочей нагрузкой, неточными и сменными заданиями, а также нереальными сроками их выполнения .

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В документах, изученных изданием Insider, впервые подробно описывается программа под названием Pivot, центральный элемент более широкой системы оценки эффективности, которая, по словам некоторых сотрудников, предназначена именно для выполнения квот на увольнение, а не для продвижения по карьере.

Пожизненный запрет работать в компании Amazon

Ставки здесь высоки, потому что тем, кто не прошел программу Pivot и уволился, запрещено в дальнейшем работать в Amazon, а после освобождения лиц пожизненно заносят в список "не нанимать".

Как и большинство работодателей, мы предоставляем менеджерам инструменты, которые помогают сотрудникам улучшать свою работу и продвигаться по карьерной лестнице,

– говорится в заявлении представителя Amazon.

Жесткая система оценки персонала

Во многих компаниях существуют жесткие системы оценки. Подход Goldman Sachs обычно приводит к ежегодному сокращению 5% сотрудников. Но инсайдеры в Amazon свидетельствуют, что процесс управления персоналом в компании особенно проблематичен, поскольку он в значительной мере непрозрачный и дает большую свободу действий менеджерам . Сами же менеджеры по персоналу также сталкиваются с сильным давлением, от них требуют ежегодно сокращать определенное количество сотрудников. Некоторые менеджеры раньше даже заявляли , что они даже нанимают людей только для того, чтобы иметь возможность их освободить, хотя пресс-секретарь Amazon отрицает эти данные.

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Выплаты в размере 30000 долларов за освобождение

Программа Pivot предлагает два варианта: либо уйти из Amazon с выплатой, или попытаться улучшить работу еще раз и рискнуть увольнением с меньшей выплатой . Компания дает сотрудникам пять рабочих дней на принятие решения.

Первый вариант предусматривает выплату, которую Amazon называет выплатой первого уровня, она рассчитывается на основе стажа работы и базовой зарплаты. Несколько таких предложений выплат были на сумму около 30 000 долларов . То есть работник может взять эту сумму и немедленно освободиться.

Если сотрудник выбирает второй вариант , он остается на своем посту и " обязуется продемонстрировать необходимые улучшения " в работе, выполнив "план улучшения". Как правило, этот план охватывает задачи или серию задач, основанных на принципах лидерства Amazon, и обычно предусматривает составление письменного отчета.

Выполнение двух работ, нереальные задачи и непонятные требования

Если сотрудник успешно завершает план улучшения, он выходит из программы Pivot и возвращается к работе. Но сотрудники, прошедшие через этот процесс, говорят, что цели часто были нереальными и требовали многочасовой дополнительной работы каждый день.

Отдельным сотрудникам давали несколько недель на выполнение задания, на которое обычно уходит год или больше. Сроки выполнения крайне нереальны, а цели непрозрачные, вдобавок менеджеры могут использовать этот процесс в своих интересах.

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В программе Pivot также часто используют расплывчатые формулировки основанные на принципах лидерства Amazon. Например, в одном из планов Pivot, как цель указано "Завоевать доверие", которую необходимо достичь путем улучшения общения с коллегами во время совещаний.

Сотрудники Amazon рассказали, что процесс проверки результативности предоставил менеджерам слишком много власти над их карьерой . Менеджеры могут прекратить карьерный рост любого работника, а впоследствии и уволить без причин.

Те, кому не удалось достичь поставленных целей, могут согласиться на меньшую выплату – обычно около 11 000 долларов. Или обжаловать решение и в случае неудачи получить еще меньшую выплату – около 5 000 долларов.

Внутренние судьи Amazon

У сотрудников есть три рабочих дня, чтобы решить, подавать ли апелляцию на решение программы Pivot. Ранее компания Amazon позволяла сотрудникам обжаловать свое включение в программу Pivot, но в последние годы она изменила правила, позволив обжаловать только результаты выполнения плана по улучшению работы.

Однако даже при успешной защите права на труд со стороны сотрудника во внутреннем противостоянии с компанией, в документах Amazon указывается, что компания не может гарантировать получение должности в другом месте . Если должность не найдена, сотрудники могут остаться в своей нынешней команде или подразделении с руководителем, который как раз и направил их в Pivot, или уволиться с выходным пособием.