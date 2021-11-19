Такие выводы показывает отчет " Женщины в венчурной экосистеме ", созданный Beyond the Billion совместно с JPMorgan Chase. Средняя оценка женских стартапов на ранних стадиях запуска за 2021 год выросла с 30 до 45,5 миллиона долларов.

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Почему это важно

С марта по июнь 2020 года, когда по всему миру действовали жесткие локдауны, стартапы, основанные женщинами, пострадали непропорционально больше , чем мужские. В течение 3 месяцев инвестиции в компании, созданные женщинами, сократились на 28,1%, когда молодой бизнес мужчин потерял всего 5,4%.

Стабильный рост инвестиций в бизнес женщин начался только в декабре 2020 года. Хотя компании, основанные женщинами, в большинстве своем завершили первый пандемический год с хорошими показателями , существенное преимущество было на стороне компаний под руководством мужчин.

Рост показателей

В 2021 году ситуация изменилась к лучшему: по состоянию на 30 сентября средняя оценка женских стартапов на ранних стадиях составила 45,5 миллиона долларов, а на поздних этапах запуска – 120 миллионов , что на 69,4% больше, чем в прошлом году.

Мы стали свидетелями того, как компании, возглавляемые женщинами, проявили высокую устойчивость к глобальному экономическому упадку,

– прокомментировала Энн Кернс, вице-глава Mastercard.