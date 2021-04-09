Украина движется в направлении уменьшения гендерной дискриминации. Однако зарплаты все еще ощутимо различаются, а представленность женщин в бизнесе и государственных органах – низкая.

Украине удалось уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин, сообщили в Минсоцполитики . Так, если в 2017 году он составлял 21,2%, то в 2020 году – 20,4% .

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Возросло представительство женщин в парламенте, местных советах областного, городских и районных уровней, чему способствовало введение гендерных квот,

– говорится в сообщении министерства.

Гендерное равенство в бизнесе

В Украине становится все больше женщин среди ФОПов. В общем зарегистрированы уже более 860 тысяч, а это 46,6% от всех предпринимателей.

Однако женщин среди владельцев бизнеса все еще мало – 320 тысяч мужчин открыли компании за последнее десятилетие против 129 тысяч женщин.

Интересно, что по индексу стеклянного потолка 2021 года от The Economist лучшие условия для женщин, которые работают, – в странах Северной Европы, а именно Швеции, Исландии, Финляндии и Норвегии.

Почему женщинам стоит работать в бизнесе