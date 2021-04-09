Женщины начали зарабатывать больше, но все равно меньше, чем мужчины: какой разрыв
Украина движется в направлении уменьшения гендерной дискриминации. Однако зарплаты все еще ощутимо различаются, а представленность женщин в бизнесе и государственных органах – низкая.
Источник:24 канал
Украине удалось уменьшить разрыв в оплате труда женщин и мужчин, сообщили в Минсоцполитики. Так, если в 2017 году он составлял 21,2%, то в 2020 году – 20,4%.
К теме Где женщинам легче вести бизнес и работать в 2021 году: мировой рейтинг
Возросло представительство женщин в парламенте, местных советах областного, городских и районных уровней, чему способствовало введение гендерных квот,
– говорится в сообщении министерства.
Гендерное равенство в бизнесе
- В Украине становится все больше женщин среди ФОПов. В общем зарегистрированы уже более 860 тысяч, а это 46,6% от всех предпринимателей.
- Однако женщин среди владельцев бизнеса все еще мало – 320 тысяч мужчин открыли компании за последнее десятилетие против 129 тысяч женщин.
Интересно, что по индексу стеклянного потолка 2021 года от The Economist лучшие условия для женщин, которые работают, – в странах Северной Европы, а именно Швеции, Исландии, Финляндии и Норвегии.
Почему женщинам стоит работать в бизнесе
По данным Международной организации труда, 57% опрошенных международных компаний подтвердили, что гендерное равенство способствует улучшению результатов бизнеса. При этом три четверти опрошенных заявили об увеличении прибыли от 5 до 20%.
Поделиться новостью