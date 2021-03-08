В Украине становится все больше женщин среди ФЛП. В общем зарегистрированы уже 863 455 женщины, а это почти половина от всех предпринимателей.

Женщин-ФЛП уже есть 46,6%. Стоит отметить, что в 2016 году было 44,8%.

Интересно Женщин больше чем мужчин: какая доля бизнеса принадлежит украинкам

Чаще всего женщины ведут в бизнес в следующих областях:

розничная торговля – 43,6% ;

; предоставление других индивидуальных услуг – 9,3% ;

; компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность – 4,9%.

По состоянию на февраль 2021 43 407 женщин работают предпринимателями в ИТ.

Интересно, что доля женщин среди ИТ-ФЛП существенно возрастает ежегодно. В 2017 году их было 20,9%, а в 2021 году уже 24,7%.



В каких сферах работают женщины-предприниматели / Инфографика "Опендатабота"