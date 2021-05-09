Детство Пола

Отец и мать воспитывали будущего миллиардера в строгости. Их первый ребенок умер , а потому из-за большого волнения за Пола ему запрещали общаться со сверстниками.

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У матери был панический страх того, что мальчик может подхватить какую-нибудь инфекцию. Что интересно, из-за трагедии родители пытались сильно не привязываться к второму ребенку – Полу. Они боялись снова сильного страдания, которое могло бы быть в случае потери этого ребенка.

Родители Пола были набожными и смиренными, однако сын – нет. Поэтому в завещании отец указал, что все его состояние перейдет исключительно к жене.

Самый богатый человек планеты

После университета Пол решил заняться семейным бизнесом. Отец ему назначил зарплату – 100 долларов в месяц. Уже в 23 года парню удалось заработать первый миллион. Это могло произойти раньше, но родители отказывались давать сыну займа.



Он был очень жадным / Фото Imperative Entertainment

Уже в 1957 году Гетти возглавил рейтинг самых богатых людей Америки по версии Fortune. Тогда аналитики отмечали, что состояние Пола ежедневно увеличивался на полмиллиона долларов.

В 1966 году Жан Пол Гетти попал в Книгу рекордов Гиннесса – его признали самым богатым человеком на планете. Тогда его состояние достигало 1,2 миллиарда долларов.

Жадность к женщинам

Гетти был жадным к своим женщинам.

Длительные отношения с женщиной возможны, только если вы банкрот,

– говорил миллиардер.

Пол был женат 5 раз . Однако, что интересно, каждая его жена по возрасту могла бы быть его дочерью. Более того, есть информация, что как минимум 4 из них были девственницами.

Отказался поехать на похороны сына

У Пола Гетти было 5 сыновей. Один из них умер еще в детском возрасте . Ему было около 10 лет.

О смерти сына Пол узнал, когда был в Европе. Он отказался лететь в Америку на похороны из-за того, что не мог отложить свои бизнес-планы.

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Еще один сын миллиардера умер в 1973 году. Гетти хотел, чтобы именно он был его преемником. Отношения с другими сыновьями были не лучшими. Один из младших подал на отца в суд. Он требовал, чтобы Пол выплатил ему и своим сводным братьям деньги. Миллиардер выиграл суд, но какую-то сумму денег все же прислал сыновьям.

Похищение внука

16-летнего внука Пола похитили в 1973 году. Ситуация тянулась долго, ведь похитители требовали у миллиардера большую сумму денег – 17 миллионов долларов. Полл не согласился на требование.

У меня 14 внуков, и если я заплачу сейчас, вскоре, видимо, украдут и других 13,

– сказал Пол.



Джон Пол Гетти III – внук, которого похищали / Фото AP

Похитители прибегали на различные провокации, чтобы уговорить миллиардера заплатить. Они присылали ему отрезанное ухо внука и заявили, что требуют теперь только 3 миллиона долларов. Тогда дедушка сжалился.

Однако не все так просто! Он заплатил всего 2,2 миллиона долларов. Другие 800 т ысяч долларов занял своему сыну под 4% годовых – это был отец похищенного парня.

Внук пытался поговорить с дедушкой после инцидента, но тот не хотел. Пол был уверен, что похищение было инсценировано ним и его матерью.

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На чем еще экономил

В старости Гетти уже совсем не скрывал своей черты жадности. Людей до сих пор удивляет то, что миллиардер экономил даже на канцелярских товарах. Пол по несколько раз использовал один конверт. Он отклеевал старые марки и зачеркивал адреса.

Миллиардер также экономил на плате за отопление. У него было несколько электрических каминов.

Очень часто гости миллиардера просили позвонить по собственным потребностям с его телефона в Саттон-Плейс для междугородных разговоров с Австралией и США. Это было дорого. Поэтому Пол решил установить в имении телефон-автомат для гостей. Они платили ему за каждый звонок.

Гетти никогда не покупал носки, цена которых была выше, чем 1 доллар.

После смерти Гетти шокировал всех

Миллиардер практически ничего не оставил близким. Его сыновья и преданные слуги получили копейки. Состояние поступило в музей в городе Малибу.