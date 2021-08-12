Зеленый свет для "Дія City": Зеленский подписал резонансный закон

В правительстве уверяют, что введение режима "Дія City" позволит Украине стать одним из крупнейших мировых IT-хабов. Действительно ли IT-отрасль получит значительные выгоды от нововведений, а предложенные изменения будут способствовать привлечению иностранных инвестиций в украинскую экономику.

Соответствующий закон № 1667-ІХ, который нардепы приняли 15 июля, уже подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

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В Министерстве цифровой трансформации Украины уверяют, что новый закон о "Дія City" не только будет способствовать привлечению иностранных инвестиций, но и гарантирует невмешательство государства в деятельность украинского ІТ-бизнеса. Одним из актуальных нововведений в правительстве считают введение GIG-контрактов.

Это формат трудовых отношений, основанный на краткосрочных контрактах или неформальных договоренностях. Примером такого формата правоотношений можно считать сервис Uber

Смотрите презентацию "Дія City"

Государство гарантирует ІТ-индустрии неизменность условий "Дія City" в течение 25 лет. "Дія City" вводится как альтернатива текущим условиям и будет действовать параллельно с ними. То есть украинский ІТ-бизнес может добровольно выбирать нужен ли компании этот правовой режим

На кого ориентирован сервис "Дія City"

Резидентами "Дія City" смогут стать только юридические лица, зарегистрированные по украинскому законодательству. Документом установлен четкий перечень квалифицированных видов деятельности в рамках спецрежима.

Однако попасть в формат "Дія City" сможет не каждый IT-предприниматель, ведь для этого нужно соответствовать определенным требованиям. Например, у сотрудников компаний должны быть высокие зарплаты – в среднем 1200 евро в месяц. А доля экспорта компании должен составлять не менее 70%.

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Ожидания от нововведений

В правительстве утверждают, что результатом внедрения "Дія City" станет увеличение доли IT-отрасли в ВВП страны до 10%. Также чиновники ожидают увеличения доходов IT-отрасли до 16,5 миллиарда долларов и рост рабочих мест с нынешних 200 тысяч до 450 тысяч человек.

Критика нового проекта со стороны украинского IT

Стоит напомнить, что законодательные нововведения украинского правительства не вызывают восхищение у специалистов из сферы украинского бизнеса. В частности непонимание определенных принципов "Дія City", например, гарантии для резидентов против так называемых "маски-шоу".