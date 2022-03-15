Зеленский и коктейли Молотова: ритейлер LEGO собрал для Украины более 16 тысяч долларов

В Citizen Brick было принято такое решение на фоне военного вторжения России на территорию Украины. Они организовали специальную распродажу с целью собрать средства для украинских беженцев.

Интересно Зеленский заявил об отмене проверок для бизнеса

Распродажа фигурок Lego для Украины.

В частности, покупатели имели шанс приобрести два товара по заказу – минифигурки коктейлей Молотова, которые стоили 10 долларов, и президента Украины Владимира Зеленского за 100 долларов. Количество этих фигурок ограничено.