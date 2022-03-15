Зеленский и коктейли Молотова: ритейлер LEGO собрал для Украины более 16 тысяч долларов

15 марта 2022 , 15:07
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Citizen Brick

Ритейлер знаменитого датского конструктора Lego Citizen Brick решил собрать пожертвования для Украины. Для этого они выпустили специальные фигурки президента Украины и "коктейлей Молотова".

В Citizen Brick было принято такое решение на фоне военного вторжения России на территорию Украины. Они организовали специальную распродажу с целью собрать средства для украинских беженцев.

Интересно Зеленский заявил об отмене проверок для бизнеса

Распродажа фигурок Lego для Украины.

В частности, покупатели имели шанс приобрести два товара по заказу – минифигурки коктейлей Молотова, которые стоили 10 долларов, и президента Украины Владимира Зеленского за 100 долларов. Количество этих фигурок ограничено.

К теме! В начале марта 2022 года компания Lego сообщила о прекращении поставок своей продукции в 81 российский магазин. Это произошло из-за санкций, введенных против страны-агрессора в результате вероломного нападения на Украину.
 
Распродажа фигурок Lego для Украины / Фото Citizen Brick
 
Распродажа фигурок Lego для Украины / Фото Citizen Brick
 
В Citizen Brick заверили, что 100% продажи этих товаров пойдет благотворительной организации Direct Relief на ее помощь в доставке медицинских товаров для украинцев. Во время аукциона удалось собрать 16 540 долларов . В настоящее время эта организация сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины.
 
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Автор: Віта Свірневська