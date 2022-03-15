В частности, покупатели имели шанс приобрести два товара по заказу – минифигурки коктейлей Молотова, которые стоили 10 долларов, и президента Украины Владимира Зеленского за 100 долларов. Количество этих фигурок ограничено.
Распродажа фигурок Lego для Украины / Фото Citizen Brick
Распродажа фигурок Lego для Украины / Фото Citizen Brick
В Citizen Brick заверили, что 100% продажи этих товаров пойдет благотворительной организации Direct Relief на ее помощь в доставке медицинских товаров для украинцев. Во время аукциона удалось собрать 16 540 долларов . В настоящее время эта организация сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины.
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