В Citizen Brick было принято такое решение на фоне военного вторжения России на территорию Украины. Они организовали специальную распродажу с целью собрать средства для украинских беженцев.

Интересно Зеленский заявил об отмене проверок для бизнеса

Распродажа фигурок Lego для Украины.