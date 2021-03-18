В Северной Америке временно приостановят производство автомобилей Honda Motor и Toyota Motor на некоторых заводах. Это планируют сделать уже в конце марта из-за серьезной проблемы.

Honda

Компания объяснила, что у них сбилась цепочка поставок автопроизводителя. Причиной стала пандемия, недостаток микросхем и суровая зимняя погода.

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Honda приостановит работу на заводах в таких регионах:

Мэрисвилл и Ист-Либерт в Огайо;

Индиана;

Алабама;

Онтарио.

Заводы не будут работать неделю.

Toyota

В то же время компания Toyota заявила, что причиной временной остановки работы заводов также есть непогода. Она ударила по поставке нефтехимической продукции. Из-за этого пострадало производство в США и Мексике.

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Известно о приостановлении работы заводов в:

Кентукки;

Западной Вирджинии;

Мексике.

Говорится также о том, что работу остановят лишь на несколько дней.