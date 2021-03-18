Заводы Honda и Toyota прекратят работу в Северной Америке: известна причина
В Северной Америке временно приостановят производство автомобилей Honda Motor и Toyota Motor на некоторых заводах. Это планируют сделать уже в конце марта из-за серьезной проблемы.
Источник:Bloomberg
Honda
Компания объяснила, что у них сбилась цепочка поставок автопроизводителя. Причиной стала пандемия, недостаток микросхем и суровая зимняя погода.
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Honda приостановит работу на заводах в таких регионах:
- Мэрисвилл и Ист-Либерт в Огайо;
- Индиана;
- Алабама;
- Онтарио.
Заводы не будут работать неделю.
Toyota
В то же время компания Toyota заявила, что причиной временной остановки работы заводов также есть непогода. Она ударила по поставке нефтехимической продукции. Из-за этого пострадало производство в США и Мексике.
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Известно о приостановлении работы заводов в:
- Кентукки;
- Западной Вирджинии;
- Мексике.
Говорится также о том, что работу остановят лишь на несколько дней.
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