Заводы Coca-Cola и Pepsi не работают в Украине: будет ли дефицит их товаров

С начала полномасштабной войны в Украине приостановили работу заводы двух известных компаний-гигантов – Coca-Cola и Pepsi. Чего ждать покупателям – читайте дальше.

Оба производителя безалкогольных напитков в Украине уже начали закупать продукцию за рубежом. Главная причина – стремление избежать дефицита товаров на полках магазинов.

Обратите внимание Минобороны и СБУ выделили средства из резервного фонда: Шмыгаль объяснил, как потратят эти деньги

Coca-Cola не имеет доступа к своему заводу в Украине

Почти месяц у украинского офиса Coca-Cola нет доступа к заводу в поселке Большая Дымерка, расположенном неподалеку от Броваров. Это Киевская область. Поселок уже освобожден от российских захватчиков, но на территорию завода пока нельзя попасть. Существует угроза минирования предприятия.

Сначала эту территорию должны проверить сотрудники ГСЧС. По всей вероятности, этот процесс может длиться больше недели. По крайней мере, такое предположение сделал директор по корпоративным связям и устойчивому развитию компании Андрей Бублик.

В настоящее время главный офис не знает, в каком состоянии предприятие. Известно, что 9 марта на его территории была разрушена электростанция. Главная причина – обстрелы. Если пострадало только энергетическое подразделение, то ситуация не критичная. Вопрос возобновления работы на заводе зависит от ситуации на фронте.

С этого завода товары идут не только в Украину, но и в Молдову, Армению. Добавим, что в Украине компания разливает 40 видов напитков, не содержащих алкоголь. Среди них:

Coca-Cola,

Fanta,

Schweppes.

После того, как компания потеряла контроль над своим предприятием, поступления продукции на рынок в Украине обеспечивали благодаря довоенным запасам.

Что с заводами компании Pepsi

Объекты компании PepsiCo в Украине тоже расположены в зоне, где велись боевые действия. Речь идет о молокоперерабатывающем заводе Киевской области и двух комплексах по производству чипсов, соков и напитков в Николаевской области. Компании PepsiCo принадлежат следующие бренды:

Pepsi,

соки Sandora,

холодный чай Lipton Ice Tea,

чипсы Layʼs,

детское питание "Агуша".

На сегодняшний день в Украину эти продукты поступают из соседних стран. Например, Pepsi – из Польши. Изучают возможность импорта товаров Coca-Cola. Интересно, что компания PepsiCo уже сделала заказ на 30 тысяч тонн картофеля для производства чипсов у аграриев со Львова и Тернопольщины.

Интересно – "Ашан" теряет прибыль в России: смотреть видео