Защити свои данные: что такое дата-центр и зачем он бизнесу
Любой бизнес сегодня работает с данными. Так как защитить информацию от краж и непредвиденных обстоятельств, независимо от размера компании?
Источник:24 канал
Помните триллер "Превосходство" ( "Transcendence") с Джонни Деппом? Фильм снимали как научно-фантастический, но технологии, проблема которых положена в основу сюжета, существуют уже сегодня: интернет вещей (IoT), искусственный интеллект, дата-центры...
Что такое дата-центр, как он работает и почему каждый владелец или руководитель бизнеса должен о нем знать – читайте далее в материале при поддержке Киевстар Бизнес.
Дата-центр / Кадр из фильма "Превосходство"
Информация – это "новая нефть"
Если коротко, дата-центр – это специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования. По сути, это платформа, где хранятся данные.
Подробнее: Что такое дата-центры и как они помогают развивать бизнес
Ведь вы не оставите открытой автомобиль с ключами или кошелек с деньгами на скамейке? Так и компании не могут оставлять свои данные без охраны. Информация сегодня – сверхценных ресурс, который называют "новой нефтью".
Защищать данные внутренними силами – очень дорого. Поэтому, вместо того чтобы обустраивать собственную серверную комнату, искать компетентных работников для ее обслуживания, целесообразнее обратиться к коммерческим дата-центрам.
Выгодными дата-центры делают:
- Финансовая доступность. Расходы на собственную серверную комнату будут несравненно больше, чем стоимость услуг коммерческого дата-центра.
- Безопасность. Дата-центры гарантируют безопасность данных клиентов, ведь имеют соответствующие ресурсы для обеспечения высокого уровня охраны.
Итак, дата-центр обеспечивает надежное хранение и обработку информации (текстовую, графическую, цифровую и т.д.) за оптимальную цену.
Кому нужны дата-центры
Прежде всего, дата-центры нужны компаниям, чья деятельность напрямую зависит от того, насколько быстро, бесперебойно и эффективно обрабатываются большие потоки информации.
Услугами дата-центров пользуются не только крупные компании и государственные структуры, но и малый и средний бизнес и даже стартапы.
Обычно компании работают в таких сферах, как:
- финансы и банковское дело,
- энергетика.
- IT,
- промышленность,
- фармацевтическое производство,
- здравоохранение,
- логистика,
- сельское хозяйство,
- ритейл.
Бизнес-структуры все чаще поручают безопасность информационных потоков внешним специализированным компаниям. К примеру, Киевстар 2020 года увеличил мощности своего дата-центра более чем вдвое, усилил систему безопасности и обеспечил круглосуточную техническую поддержку.
Следовательно, спрос на размещение серверного оборудования на стороне внешнего оператора, а также на облачные решения растет не только в мире, но и среди украинских компаний.
Бизнес хорошо понимает, что сервисные IT-задачи быстрее и дешевле отдать на реализацию поставщику конвергентных услуг, а самому сосредоточиться на своем развитии и стратегических задачах. Для клиентов дата-центров, особенно для банков и финансовых организаций, вопросы кибербезопасности – критически важны. Поэтому для нас модернизация дата-центра – это закономерный процесс эволюции услуг для бизнес-сферы и оправданная инвестиция,
– объясняет директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.
Дата-центр: вид изнутри
Редакция 24 канала осуществила виртуальную экскурсию дата-центром Киевстар и узнала, как там все устроено.
Как пройти к дата-центру
Дата-центр – это защищенная здание компании "Киевстар". Охрана и 48 камер круглосуточно наблюдают за каждым уголком дата-центра. Двери защищены магнитными и механическими замками и открываются только с помощью электронных пропусков.
Круглосуточное наблюдение за дата-центром / Фото Киевстар
Как защищают данные в дата-центре Киевстар
Во всех решениях и системах нашего дата-центра реализовано международные подходы и требования стандартов. Резерв – на любой случай,
– говорит Константин Вечер.
Так от каких неожиданных ситуаций защищает дата-центр Киевстар информацию своих клиентов?
Перебои в электроэнергии
Дата-центр Киевстар имеет два независимых ввода от энергосистемы города и собственную трансформаторную подстанцию. Однако даже если электроэнергию отключат полностью, дата-центр и дальше будет работать, имея целую систему бесперебойного электропитания, с запасом выдержит полную нагрузку дата-центра, пока запускается дизель-генераторная станция.
"Выходки" погоды
Прецизионные промышленные кондиционеры непрерывно поддерживают температуру и влажность воздуха на оптимальном для работы серверного оборудования уровне.
Пожар
В помещениях установлена автоматическая система газового пожаротушения, которая ликвидирует возгорания без малейшего вреда для оборудования, где хранится информация клиентов.
В дата-центре есть две дизель-генераторные станции / Фото Киевстар
Все это вместе гарантирует надежность защиты данных на уровне Tier-III. Это предпоследний уровень Tier Standard – системы сертифицирования центров обработки информации. Tier-IV обеспечивается в военных организациях и аэропортах.
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Где хранятся данные
Информация хранится на серверах в отдельных помещениях. Кстати, дата-центр Киевстар предлагает клиентам размещать не только сами данные, но и серверы, вебсайты и интернет-магазины.
У клиентов разные потребности, поэтому компания "Киевстар" выбирает пакет услуг для каждого из них в индивидуальном порядке. К примеру, если бизнес относится к финансовому сектору, ему важно обеспечивать экранирование по стандартам Нацбанка Украины.
Обратите внимание:
- Виртуальные серверы, где размещаются данные разных пользователей, называются публичными облаками.
- Серверы же, созданные специально под нужды конкретного клиента, является частными облаками.
В дата-центре Киевстар установлено облачную платформу Azure Stack, на которой клиенты могут пользоваться сервисами глобального Microsoft Azure, одновременно размещая данные в Украине. Это уникальное для Украины решение: с одной стороны, оно учитывает требования отечественных регуляторов к обработке персональных данных, а с другой – позволяет организовать максимально надежную и защищенную инфраструктуру с быстрым и стабильным соединением.
Серверные комнаты дата-центра / Фото Киевстар
Доступ к оборудованию заказчик может получить в любое время, ведь поддержка специалистов Киевстар работает круглосуточно.
Высокий уровень безопасности, надежные системы энергоснабжения, сети передачи данных гарантированной скорости, климат-контроль и круглосуточная техническая поддержка – обновленный дата-центр Киевстар предлагает простые и надежные решения для вашего бизнеса,
– резюмирует Константин Вечер.
В чем преимущество дата-центров / Инфографика Киевстар
Почему за облаками будущее
Эксперты и футурологи уверены: со временем весь бизнес перейдет в облака.
- По прогнозам Forrester, в 2021 году глобальный рынок облачных инфраструктур вырастет на 35% – до 120 миллиардов долларов.
- Футуролог Бернард Марр ожидает, что дистанционная форма работы останется и после пандемии, виртуальные примерки станут нормой, а искусственный интеллект частично заменит юристов и врачей.
Неудивительно, что эксперты предсказывают для облаков впечатляющие перспективы. Ведь облачные решения уменьшают расходы, привлекают новых клиентов и оптимизируют бизнес-процессы. Облачные технологии – это будущее, к которому стоит приобщиться уже сегодня.
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