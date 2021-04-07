Любой бизнес сегодня работает с данными. Так как защитить информацию от краж и непредвиденных обстоятельств, независимо от размера компании?

Помните триллер "Превосходство" ( "Transcendence") с Джонни Деппом? Фильм снимали как научно-фантастический, но технологии, проблема которых положена в основу сюжета, существуют уже сегодня: интернет вещей (IoT), искусственный интеллект, дата-центры...

Что такое дата-центр, как он работает и почему каждый владелец или руководитель бизнеса должен о нем знать – читайте далее в материале при поддержке Киевстар Бизнес.

Дата-центр / Кадр из фильма "Превосходство"

Информация – это "новая нефть"

Если коротко, дата-центр – это специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого оборудования. По сути, это платформа, где хранятся данные.

Подробнее: Что такое дата-центры и как они помогают развивать бизнес

Ведь вы не оставите открытой автомобиль с ключами или кошелек с деньгами на скамейке? Так и компании не могут оставлять свои данные без охраны. Информация сегодня – сверхценных ресурс, который называют "новой нефтью".

Защищать данные внутренними силами – очень дорого. Поэтому, вместо того чтобы обустраивать собственную серверную комнату, искать компетентных работников для ее обслуживания, целесообразнее обратиться к коммерческим дата-центрам.

Выгодными дата-центры делают:

Финансовая доступность . Расходы на собственную серверную комнату будут несравненно больше, чем стоимость услуг коммерческого дата-центра.

Безопасность . Дата-центры гарантируют безопасность данных клиентов, ведь имеют соответствующие ресурсы для обеспечения высокого уровня охраны.

Итак, дата-центр обеспечивает надежное хранение и обработку информации (текстовую, графическую, цифровую и т.д.) за оптимальную цену.

Сегодня в облаках хорошо не только летать, но и работать. Киевстар Бизнес рекомендует: поручите бизнес-процессы облачным технологиям и освободите время на мечты. Присоединяйтесь к встречам в онлайн, работайте в командах и над совместными задачами с StarTeams и Office 365 , используйте инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов. Летайте в облаках с пользой для бизнеса.

Кому нужны дата-центры

Прежде всего, дата-центры нужны компаниям, чья деятельность напрямую зависит от того, насколько быстро, бесперебойно и эффективно обрабатываются большие потоки информации.

Услугами дата-центров пользуются не только крупные компании и государственные структуры, но и малый и средний бизнес и даже стартапы .

Обычно компании работают в таких сферах, как:

финансы и банковское дело,

энергетика.

IT,

промышленность,

фармацевтическое производство,

здравоохранение,

логистика,

сельское хозяйство,

ритейл.

Бизнес-структуры все чаще поручают безопасность информационных потоков внешним специализированным компаниям. К примеру, Киевстар 2020 года увеличил мощности своего дата-центра более чем вдвое , усилил систему безопасности и обеспечил круглосуточную техническую поддержку.

Следовательно, спрос на размещение серверного оборудования на стороне внешнего оператора, а также на облачные решения растет не только в мире, но и среди украинских компаний.

Бизнес хорошо понимает, что сервисные IT-задачи быстрее и дешевле отдать на реализацию поставщику конвергентных услуг, а самому сосредоточиться на своем развитии и стратегических задачах. Для клиентов дата-центров, особенно для банков и финансовых организаций, вопросы кибербезопасности – критически важны. Поэтому для нас модернизация дата-центра – это закономерный процесс эволюции услуг для бизнес-сферы и оправданная инвестиция,

– объясняет директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке Киевстар Константин Вечер.

Дата-центр: вид изнутри

Редакция 24 канала осуществила виртуальную экскурсию дата-центром Киевстар и узнала, как там все устроено.

Как пройти к дата-центру

Дата-центр – это защищенная здание компании "Киевстар". Охрана и 48 камер круглосуточно наблюдают за каждым уголком дата-центра. Двери защищены магнитными и механическими замками и открываются только с помощью электронных пропусков.

Круглосуточное наблюдение за дата-центром / Фото Киевстар

Как защищают данные в дата-центре Киевстар

Во всех решениях и системах нашего дата-центра реализовано международные подходы и требования стандартов. Резерв – на любой случай,

– говорит Константин Вечер.

Так от каких неожиданных ситуаций защищает дата-центр Киевстар информацию своих клиентов?

Перебои в электроэнергии

Дата-центр Киевстар имеет два независимых ввода от энергосистемы города и собственную трансформаторную подстанцию. Однако даже если электроэнергию отключат полностью, дата-центр и дальше будет работать, имея целую систему бесперебойного электропитания, с запасом выдержит полную нагрузку дата-центра, пока запускается дизель-генераторная станция.

"Выходки" погоды

Прецизионные промышленные кондиционеры непрерывно поддерживают температуру и влажность воздуха на оптимальном для работы серверного оборудования уровне.

Пожар

В помещениях установлена автоматическая система газового пожаротушения, которая ликвидирует возгорания без малейшего вреда для оборудования, где хранится информация клиентов.

В дата-центре есть две дизель-генераторные станции / Фото Киевстар

Все это вместе гарантирует надежность защиты данных на уровне Tier-III . Это предпоследний уровень Tier Standard – системы сертифицирования центров обработки информации. Tier-IV обеспечивается в военных организациях и аэропортах.

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Где хранятся данные

Информация хранится на серверах в отдельных помещениях. Кстати, дата-центр Киевстар предлагает клиентам размещать не только сами данные , но и серверы, вебсайты и интернет-магазины .

У клиентов разные потребности, поэтому компания "Киевстар" выбирает пакет услуг для каждого из них в индивидуальном порядке. К примеру, если бизнес относится к финансовому сектору, ему важно обеспечивать экранирование по стандартам Нацбанка Украины.

Обратите внимание:

Виртуальные серверы, где размещаются данные разных пользователей, называются публичными облаками.

Серверы же, созданные специально под нужды конкретного клиента, является частными облаками.

В дата-центре Киевстар установлено облачную платформу Azure Stack , на которой клиенты могут пользоваться сервисами глобального Microsoft Azure , одновременно размещая данные в Украине. Это уникальное для Украины решение : с одной стороны, оно учитывает требования отечественных регуляторов к обработке персональных данных, а с другой – позволяет организовать максимально надежную и защищенную инфраструктуру с быстрым и стабильным соединением.

Серверные комнаты дата-центра / Фото Киевстар

Доступ к оборудованию заказчик может получить в любое время, ведь поддержка специалистов Киевстар работает круглосуточно.

Высокий уровень безопасности, надежные системы энергоснабжения, сети передачи данных гарантированной скорости, климат-контроль и круглосуточная техническая поддержка – обновленный дата-центр Киевстар предлагает простые и надежные решения для вашего бизнеса,

– резюмирует Константин Вечер.

В чем преимущество дата-центров / Инфографика Киевстар

Поручите бизнес-процессы облачным технологиям и освободите время для мечтаний. Присоединяйтесь к встречам онлайн, работайте в командах и над совместными задачами с StarTeams и Office 365 , используйте инструменты глобальной платформы Azure для аналитики и разработки программных продуктов. Киевстар Бизнес рекомендует: летайте в облаках с пользой!

Почему за облаками будущее

Эксперты и футурологи уверены: со временем весь бизнес перейдет в облака.

По прогнозам Forrester, в 2021 году глобальный рынок облачных инфраструктур вырастет на 35% – до 120 миллиардов долларов.

Футуролог Бернард Марр ожидает , что дистанционная форма работы останется и после пандемии, виртуальные примерки станут нормой, а искусственный интеллект частично заменит юристов и врачей.