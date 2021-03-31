В Украине все еще распространено уклонение от уплаты налогов, в том числе выплата всей зарплаты или ее части "в конвертах". В налоговой рассказали сколько денег из-за этого недополучает государственный бюджет.

Бюджет Украины ежегодно теряет 7,7 миллиарда долларов в год из-за уклонения от уплаты налогов, подсчитала Государственная налоговая служба.

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Как уклоняются от налогов

Большая часть – это зарплаты "в конвертах" , через которые бюджет недополучает 4,3 миллиарда долларов.

, через которые бюджет недополучает 4,3 миллиарда долларов. Деятельность "скруток" и конвертационных центров – 1,5 миллиарда долларов;

Оффшоры – 0,8 миллиарда долларов;

Подакцизные товары – 1 миллиард долларов.

Председателя Государственной налоговой службы Украины Алексей Любченко утверждает, что всего 38% расходов домохозяйств фиксируется через фискальный чек с оплатой соответствующих налогов и сборов.

Как заставить украинцев платить налоги

В налоговой считают, что усиленный контроль за уплатой налогов не решит проблемы. Нужно построения надежной модели взаимодействия между налогоплательщиками и государством, что будет пользоваться доверием обеих сторон налоговых взаимоотношений.

Для этого нужно обеспечить соблюдение государством ключевых принципов в сфере налогообложения:

справедливость (равенство всех плательщиков перед законом, недопущение любых проявлений налоговой дискриминации)

(равенство всех плательщиков перед законом, недопущение любых проявлений налоговой дискриминации) прозрачность (обмен информацией между налоговыми агентами и налоговыми органами; внимание к сути операций, а не к их формы)

(обмен информацией между налоговыми агентами и налоговыми органами; внимание к сути операций, а не к их формы) удобство во взаимодействии с налоговыми органами (платить налоги честно должно быть выгодно, налоговая служба обеспечивает качественный сервис налогоплательщикам).

Воплощение в жизнь этих принципов, по-моему, создаст органические условия для решения проблематики налогового регулирования в Украине и обеспечит соблюдение экономическими субъектами требований законодательства при уплате налогов,

– считает Алексей Любченко.

К слову, во вторник, 30 марта, Верховная Рада проголосовала за "налоговую амнистию", которую проведут с 1 июля 2021 по 1 июля 2022 года.