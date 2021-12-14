Какие зарплаты у украинских айтишников

Только более 10% работников IT-сферы в Украине получают свыше 5 тысяч долларов. Большинство сотрудников зарабатывают от 500 до 1500 долларов.

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В течение года до нас долетали одиночные топики от Djinni о новом "потолке" в зарплатах. Однако кто бы что ни говорил, но пока даже 5 тысяч долларов – это редкий зверь в украинском IT,

– говорится в сообщении.

В начале весны на украинском рынке зафиксировали зарплату в 8 тысяч долларов, дальше 10 тысяч долларов, а потом вообще 12. Такая оплата была в компании Tech Lead/Solution Architect.



Зарплаты айтишников в Украине / Инфографика DOU

Кстати, чаще всего специалисты ищут работу по совету знакомых.

По каким IT-направлениям больше всего вакансий в Украине

Front End – 11 673 вакансий за 2021 год;

QA – 11 201;

Java – 6 346;

.NET – 5 727;

PHP – 5 546.

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