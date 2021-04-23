Зароботчанин вернулся домой из США и стал миллиардером
Даниэль Дайнс уехал из Румынии на работу в Microsoft в США. Однако "безумная идея" заставила его вернуться в родную страну и основать компанию.
Источник:Bloomberg
Кто такой Даниэль Дайнс
- Сейчас Даниэль Дайнс – генеральный директор UiPath Inc, компании, производящей программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов.
- Его стартап недавно привлек 1,3 миллиарда долларов, разместив свои акции на бирже.
- 49-летний Даниэль имеет акции компании на сумму 6 миллиардов долларов, что делает его одним из 500 миллиардеров в мире.
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Как Даниэль Дайнс стал миллиардером
В Румынии Даниэль Дайнс изучал математику и информатику в Университете Бухареста. Тогда еще страной руководил диктатор Николае Чаушеску. В свои 20 с лишним лет амбициозный парень решил поехать в США и нашел работу в компании Microsoft.
Для кого-то, кто переезжает в свои двадцать из Европы в США, адаптация является настоящим вызовом. Хотя профессионально говоря, мой опыт работы в Microsoft был замечательным,
– сказал он.
Однако статус трудового мигранта не устраивал Дайнса. Он решил вернуться в Румынию и основать компанию, которая теперь автоматизирует низкоквалифицированные задачи, которые обычно выполняют работники в странах с низкими зарплатами.
У меня была сумасшедшая идея вернуться назад и создать компанию,
– вспоминает Даниэль.
Интересно, что самый большой вызов в создании компании, стал главным оружием Даниэля. Ведь создавать компанию в такой стране, как Румыния, – трудно, но результат того стоит.
Открытие компании из небольшого места без рынка имеет скрытое преимущество: это заставляет вас мыслить глобально с первого дня,
– сказал он.
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