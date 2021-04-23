Даниэль Дайнс уехал из Румынии на работу в Microsoft в США. Однако "безумная идея" заставила его вернуться в родную страну и основать компанию.

Кто такой Даниэль Дайнс

Сейчас Даниэль Дайнс – генеральный директор UiPath Inc , компании, производящей программное обеспечение для автоматизации бизнес-процессов.

Его стартап недавно привлек 1,3 миллиарда долларов, разместив свои акции на бирже.

49-летний Даниэль имеет акции компании на сумму 6 миллиардов долларов , что делает его одним из 500 миллиардеров в мире.

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Как Даниэль Дайнс стал миллиардером

В Румынии Даниэль Дайнс изучал математику и информатику в Университете Бухареста. Тогда еще страной руководил диктатор Николае Чаушеску. В свои 20 с лишним лет амбициозный парень решил поехать в США и нашел работу в компании Microsoft.

Для кого-то, кто переезжает в свои двадцать из Европы в США, адаптация является настоящим вызовом. Хотя профессионально говоря, мой опыт работы в Microsoft был замечательным,

– сказал он.

Однако статус трудового мигранта не устраивал Дайнса. Он решил вернуться в Румынию и основать компанию, которая теперь автоматизирует низкоквалифицированные задачи, которые обычно выполняют работники в странах с низкими зарплатами.

У меня была сумасшедшая идея вернуться назад и создать компанию,

​– вспоминает Даниэль.

Интересно, что самый большой вызов в создании компании, стал главным оружием Даниэля. Ведь создавать компанию в такой стране, как Румыния, ​– трудно, но результат того стоит.

Открытие компании из небольшого места без рынка имеет скрытое преимущество: это заставляет вас мыслить глобально с первого дня,

​– сказал он.