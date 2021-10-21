Производство или продажа сувениров

Полки магазинов еще за несколько недель до праздников заполняются рождественскими товарами – игрушками на елку, носками с оленями, шапочками как у Санта Клауса, подарочными боксами и тому подобное. Это как раз удачный период для начала собственного производства сувениров и праздничных товаров. К тому же не обязательного все прекращать после завершения праздников – бизнес можно переформатировать.

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Рождественские украшения можно изготавливать самостоятельно или продавать / Фото Unsplash

Если же нет идей относительно того, какой сувенир стоит производить, можно заняться продажами уже готовых.

Аренда костюмов и атрибутики

Не менее актульною есть идея по пошиву костюмов для детей и взрослых. Родители могут нуждаться в костюме для новогоднего представления в школе, а взрослые – для новогодней вечеринки, корпоратива и тому подобное. Заказать пошив костмив можно в ателье.



Костюмы можно оставить на следующий сезон / Фото Unsplash

Продажа елок

Неизменным символом зимних праздников является елка. Кто-то предпочитает искусственной, кто живой срезанной, а кто-то – елке в горшке. Однако для такого бизнеса требуется специальное разрешение. Покупать живые деревья можно заранее в лесничествах и фермерских хозяйствах страны.



Лучше продавать елки в специально отведенных для этого местах / Фото Unsplash

Развлечения и активный отдых

Зима – это также время отпусков, когда украинцы выбираются покататься на лыжах или просто пожить в домике в заснеженных горах. Здесь можно предложить сразу несколько идей для бизнеса, а именно с проката:

зимних велосипедов;

лыж / сноубордов и соответствующего снаряжения;

снегоходов.



Эта идея для бизнеса требует капиталовложений / Фото Unsplash

Услуги по дому

В преддверии зимы можно предлагать услуги по утеплению окон, дверей и лоджий. Также можно продавать топливо для каминов и печей или предлагать услуги по очистке каминов от золы.



Очистка каминов особенно актуальны зимой / Фото Unsplash