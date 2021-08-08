Как заработать на строительном рынке: 3 актуальные бизнес-идеи

Современный мир трудно представить без строителей, а хороший строитель всегда на вес золота. Праздник работников строительной сферы отмечают ежегодно во второе воскресенье августа: в этом году профессиональный праздник строителей приходится на 8 августа.

Умелый строитель – на вес золота, ведь он может из привычных строительных материалов создать настоящий шедевр. Мужчины и женщины, которые умело управляются со строительными инструментами, всегда востребованы на рынке труда.

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По случаю профессионального праздника строителей в Украине Бизнес-24 предлагает вашему вниманию подборку интересных и небанальных бизнес-идей, которые при умелом воплощении смогут не только удовлетворить клиента, но и неплохо пополнить ваш кошелек.

Идея № 1: Производство композитной арматуры

Арматура является одним из наиболее применяемых в строительстве материалов. Она используется для усиления бетонных строительных деталей и конструкций. Исторически для этого используется стальная арматура, производство которой довольно непростое и требует значительных капиталовложений. Основные недостатки металлической арматуры: неустойчивость к коррозии и значительный вес.

Композитная арматура является современной альтернативой металлической, ведь она в разы легче и гораздо устойчивее к воздействию окружающей среды.

Композитная арматура востребованный товар / Фото Vipidei

Стержни композитной арматуры могут изготавливаться любой длины, которая нужна заказчику. Этот современный экономичный материал, может в значительной степени заменить традиционную стальную арматуру в современных технологиях жилищного, промышленного, дорожного, гидротехнического строительства. При этом ее выше (почти в три раза по сравнению с классической металлической!) прочность на разрыв, позволяет применять стержни значительно меньшего диаметра, чем стальные.

Стоимость первичных капиталовложений также в разы меньше чем бизнес по производству классической стальной арматуры.

Средняя стоимость за линии по производству композитной арматуры в Украине колеблется в диапазоне 400 – 500 тысяч гривен.

Производство композитной арматуры / Фото Vipidei

Объемы производства композитной стеклопластиковой арматуры не удовлетворяют потребности рынка. Поэтому специалисты прогнозируют резкое повышение рыночного спроса на композитную арматуру до 2030 года, а, следовательно, и рост ее производства.

Рентабельность бизнес-идеи, при правильном планированию работы, в среднем составляет 40%.

Идея № 2: Производство цветного щебня

Цветной щебень – продукт на рынке Украины уже не новый, но спрос на него растет даже в условиях кризиса. Его покупают как коммерческие организации, так и частные лица. Этот камень используется в различных сферах деятельности и, по оценкам специалистов, потребность в нем будет только расти. В условиях относительно невысокой конкуренции производство цветного щебня является перспективным направлением деятельности.

Цветной щебень / Фото boniyar

Основными расходами при организации производства цветного щебня является само оборудование и заработная плата персонала. Нужное для производства сырье широкодоступно и продается во всех уголках Украины. Стоимость щебня на оптовом рынке начинается с 120 гривен за тонну.

В качестве основного сырья для производства цветного щебня используют гранитную и мраморную крошку, а также для более дешевого варианта – гравийный или песочный щебень. Поскольку готовый измельченный щебень все чаще продается уже разбитым по фракциям, вам не придется заниматься его дополнительным просеиванием.

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Для начала бизнеса вам придется приобрести бетономешалку, в которой вы будете красить вашу сырье – щебень.

Главным требованием для выбора краски является дешевизна, скорость высыхания (используются только быстросохнущие) и устойчивость к истиранию. Как краситель для щебня можно использовать краску для разметки и покраски автодорог или также фасадные эмали, которые устойчивы к механическому воздействию. Цены таких красителей относительно не высокая и они значительно безопаснее при использовании.

Вариантов использования цветного щебня множество / Фото Grandecor

Правильно окрашенный щебень долго держит насыщенный цвет, безвреден для людей и животных, устойчивый к погодным воздействиям, перепадам температур, не требует особого ухода. Практичность и удобство делают этот материал очень популярным при оформлении ландшафтов.

Средний срок окупаемости бизнес-идеи по производству окрашенного щебня составляет от 6 месяцев до 1,5 года, в зависимости от правильности маркетинга и логистики. Вместе с тем не следует забывать, что львиная доля отделочных работ с использованием окрашенных щебня проводится в теплое время года, поэтому следует учитывать сезонность доходов.

Идея № 3: Производство лего-кирпича

Лего-кирпич пришел на украинский строительный рынок недавно, но уже успел завоевать большое количество поклонников. Новейший стройматериал пользуется большим успехом благодаря своим эксплуатационным особенностям и доступным ценам.

Виды лего-кирпича / Фото OLX

Спрос на этот продукт стремительно растет. Наладить производство лего-кирпича, в отличие от традиционного керамического, значительно проще и дешевле. А отдельные предприниматели освоили изготовление небольших партий лего-кирпича практически в домашних условиях.

Стоимость гидравлического пресса для изготовления лего-кирпича в Украине стартует от 500 тысяч гривен, но на вторичном рынке можно найти предложения даже вдвое дешевле.

Для начала изготовления лего-кирпича вам, кроме мощного пресса, нужна сырье, в качестве которой можно использовать отходы от дробления известняковых пород, песок и цемент. Для придания изделия нужного цвета используются пигментные красители.

Цветовая гамма лего-кирпича очень большая / Фото OLX

Лего-кирпич имеет много преимуществ, в частности отличная тепло- и звукоизоляция при замечательной прочности и огнестойкости. А простота в использовании при возведении конструкций с помощью специального строительного клея позволяет его использовать даже новичкам.