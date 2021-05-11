Монеты и бриллианты

В TikTok есть своя валюта. Совершеннолетние пользователи могут покупать виртуальные монеты с помощью реальных средств. Затем за эти монеты могут приобрести виртуальные подарки, такие как бриллианты и другие смайлики.

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Во время события в прямом эфире (можно только в прямом эфире, если у вас более 1000 подписчиков), люди могут выразить свою благодарность за ваше выступление, отправив вам подарки, такие как бриллианты. Бриллианты можно конвертировать в реальные деньги. Для этого у вас должен быть счет Paypal. TikTok берет 50% любого заработанного вами "дохода".

Заработок в ТікТок / Фото Unsplash

Снять деньги можно только после того, когда на счету будет 100 долларов. Невозможно вывести более 1000 долларов в день.

Партнерство с брендами

Если у вас есть достаточно подписчиков на активности на аккаунте, вы можете зарабатывать деньги на партнерском сотрудничестве с брендами и размещениях продуктов в своих видео. Размещение продукта в TikTok не менее мощное, чем на YouTube.

Например, такой мегаифлюенсер как Baby Ариэль с более 34 миллионами подписчиков может заработать до 150 000 долларов за один спонсируемый пост.

Однако, если у вас есть только 2000 подписчиков, но вы все равно публикуете достойное содержание, например советы по макияжу, вы можете заработать до 50 долларов за публикацию. Вы также можете получать бесплатные продукты от брендов, которые надеются, что вы будете использовать их продукты в своих видео.

Существует денежный калькулятор TikTok, который позволяет рассчитать примерные заработки с вашего счета TikTok. Он расположен в центре маркетинга Influencer.

В TikTok есть денежный калькулятор / Фото Unsplash

Лучший совет: если у вас есть много подписок, свяжитесь с менеджерами бренда самостоятельно, посмотрите, считают ли они вас пригодными, и попробуйте заключить с ними соглашение, например, шесть постов в течение двух месяцев по согласованной цене.

Звезды TikTok могут зарабатывать достаточно много. Согласно новому списку от OnlineGambling.ca данные такие:

ТОП-5 звезд TikTok с заработком на видео:

Лорен Грей, синхронизация / музыкальные видео, 197500 долларов

Ариэль Ребекка Мартин, синхронизация / музыкальные видео, 151500 долларов

Чарли Дамелио, танцевальные видео, 149000 долларов

Рияз Али, синхронизация / музыкальные видео, 145000 долларов

Кристен Ханчер, синхронизация / музыкальные видео, 117000 долларов

Партнерский маркетинг

Партнерский маркетинг несколько отличается от рекламного размещения продукта. Соглашение таково: если в вашем видео появится продукт, который впоследствии продается, вы получите часть денег за продажу.

Если вы умны и креативны, вы сможете создавать видео, которые включают определенные бренды или товары, но все равно развлекают фолловеров.

Партнерский маркетинг должен быть максимально нативный, никакой агрессивной рекламы. Тиктокеры предложат скидки или купоны на конкретные продукты. Затем они также получают доход, если используются эти скидки или купоны.

Привлекайте трафик на другие каналы

Если у вас много подписчиков на TikTok, почему бы не удвоить ресурсы, чтобы зарабатывать деньги?

Размещайте свои видео на других каналах / Фото Unsplash

Отличный способ увеличить свои заработки – размещать свои видео на других каналах и привлекать трафик на свои каналы YouTube или Instagram. Затем вы можете зарабатывать больше с помощью аффилированного маркетинга или партнерских отношений с брендом благодаря большей аудитории и широкому охвату. Видео TikTok достаточно хорошо помогают привлекать людей на других платформах.

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Продавайте свою продукцию

Звезды TikTok теперь могут продавать собственные товары непосредственно своим поклонникам на TikTok.

Тысячи создателей TikTok подключились к платформе Teespring, чтобы продавать товары своим поклонникам.

Консультация по развитию аккаунта в TikTok

Если вы специалист TikTok, многие нуждаются в ваших рекомендациях. Поскольку это все еще относительно новая социальная платформа, люди будут платить деньги, чтобы нанять вас консультантом, который поможет им создать свою стратегию, создать свой бренд и стимулировать своих подписчиков.

Рекламная платформа Tiktok

Подобно объявлениям в Facebook и Instagram, вы можете скачать "TikTok ads" и зарегистрироваться для доступа к рекламной платформе.

Это достаточно просто для тех, кто когда-либо ранее запускал платный трафик, поэтому, если ваш рынок работает на TikTok, возможно, стоит создать несколько объявлений, потратить определенный бюджет на эксперименты. Возможно, вы сможете продать больше своей продукции через TikTok.

Управленческие услуги

Еще один способ заработать деньги на TikTok – это предложение услуг управления для создателей в приложении. Некоторые тиктокеры имеют миллионы подписчиков, поэтому нуждаются в помощи с управлением аккаунта.

Приложение TikTok / Фото Unsplash

Вы можете предложить услуги, которые помогут им в стратегии развития, создания контента, регулирования рекламных интеграций.

Итак, если у вас есть такой опыт в создании или рассказывании историй, вы точно можете применить это, предлагая свои услуги тиктокерам.

Развитие аккаунтов и их продажа

Это становится все более популярным в электронной коммерции или товарном пространстве. Подобно Instagram, это происходит за счет создания развлекательного вирусного контента, чтобы привлечь ту аудиторию, которая была бы идеальным клиентом для вашего продукта.

Сегодня в этом пространстве уже есть эксперты, которые развивают профили TikTok вокруг определенной аудитории. Аккаунты обычно продают большим брендам, желающих сразу начать продажи товара, а не развивать аккаунт самостоятельно.

Один из способов, как люди продают продукцию, – это TikTok Live. Они запускают продукты во время прямой трансляции или фактически проводят аукционы во время прямой трансляции.

Итак, если вы пользователь, то вы просто можете вырастить сторонников вокруг определенной темы и построить сообщество вокруг, а затем обратиться к тем брендам, которые хотели бы иметь доступ к этим последователям, и продать им свой аккаунт.

Заработок на трендах ТикТок

Можно начать создавать брендированную продукцию ТикТок: разрабатывать футболки, леггинсы, сумки, наклейки. Использование трендовых фраз – хорошая идея для заработка на ТикТоке. Размещать продукцию можно на любых платформах для продажи.