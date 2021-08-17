Как зарабатывать больше: 5 действенных советов для каждого

Без сомнения все хотят получать максимум от своей работы: как морально, так и материально. Понятно, что повысить финансовые выгоды от работы не всегда просто, но безусловно возможно.

Не существует чудодейственного рецепта, который в один миг сделает вас успешным и позволит зарабатывать в разы больше. Однако существуют действенные рекомендации, которые позволят вам шаг за шагом приближаться к вершинам финансового благополучия.

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Следующие несколько, казалось бы, довольно простых рекомендаций помогут понять, что следует сделать для того, чтобы в вашем кошельке оказывалось все больше денег.

1. Измените специальность / сферу / город

Да, это довольно очевидный и одновременно ресурсоёмкий способ, но иногда без кардинальных изменений никуда, особенно если вы хотите повысить свой доход.

Дело в том, что в каждой профессии есть "стеклянный потолок" – максимальная зарплата, которую можно получать на той или иной должности. И если работник ее достиг, то как ни старайся, разбить "потолок" никак не получится. Ну не может, например, офис-менеджер получать 100 000 гривен, не может и все тут.

Что же остается делать, если хотите зарабатывать больше?

Для примера можно:

освоить новую специальность;

сменить компанию – иногда разные работодатели за одну и ту же работу платят по-разному;

переехать на работу в другой регион – в больших городах зарплаты выше.

2. Долой инертность: ставьте амбициозные цели и реально оценивайте результаты

Вы хотите прибавку к зарплате или повышение, но при этом работаете без цели и плана и все ждете, когда начальник заметит вашу скромную персону? Но так не бывает. Работа с 9:00 до 18:00 и перекладывание бумажек ничего не решает, даже опыт не всегда решает.

Зарабатывать больше всегда будет тот, кто работает быстрее и дает больший результат.

Поставьте себя на место работодателя: кому бы вы дали повышение – работнику, который вдруг решил попросить прибавку к зарплате, или другой работнице, что собственную просьбу удачно аргументировала презентацией с цифрами и результатами? Ответ очевиден.

Просить прибавку к зарплате следует аргументировано / Фото Unsplash

Определите для себя те задачи, которые одновременно и вам нравятся, и приносят максимальную пользу клиенту или работодателю. После чего максимально сосредоточьтесь на работе в этой плоскости. Ставьте себе амбициозные цели, которые вписываются в глобальную миссию компании, составьте четкий план работы и придерживайтесь его.

Заметим, что такая схема действительно эффективна и для фрилансеров. Действительно, когда работаешь сам на себя, у тебя же нет официального "начальства". Однако вашу работу и ее качество всегда будет оценивать заказчик и клиент. Покажите им свою уникальную ценность, и вам действительно будут платить больше.

3. Постоянно развивайтесь и учитесь

Достигать вершин мастерства в своем деле это верная стратегия. Однако не следует сосредоточиваться на совершенствовании только в своей сфере. Расширяйте кругозор и личные компетенции.

То, что это полезно, подтверждает ситуация, которая сложилась на рынке труда весной 2020 года. Тогда компании массово переводили сотрудников на удаленный формат работы. Когда по миру катилась первая волна пандемии COVID-19 все привыкали работать в новом формате. А на первый план вышли такие навыки, как самодисциплина, самоорганизованность, умение планировать, вести деловую переписку и тому подобное.

Жизнь непредсказуема, оно постоянно меняется, поэтому важно быть гибким и получать навыки, за которыми будущее. Однако никогда не забывайте совершенствовать и вечно актуальные навыки для успешной личности, такие как лидерство, умение выстраивать коммуникацию, проактивность.

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И еще – интересуйтесь бизнес-процессами, учитесь понимать не только свои обязанности, но и бизнес в целом.

4. Регулярно проводите мониторинг зарплатной "вилки" вашей профессии

Довольно часто случается, что два специалиста на одинаковых должностях получают разные зарплаты, и не всегда причина в опыте или квалификации. Просто один согласился на меньшую сумму, а второй знал, что может попросить больше.

Поэтому всегда анализируйте статистику зарплат и при поиске работы, и когда приняли решение просить прибавку к зарплате. Для разумного работодателя не должно стать неожиданностью, когда вы прямо скажете собственное мнение о том, что ваш оклад ниже среднего по рынку. Для некоторых работодателей и клиентов это весомый аргумент, если вы понимаете тенденции рынка. Но такие заявления на самом деле должны быть обоснованы фактическими данными, а не вашими предположениями.

5. Долой скромность: научитесь презентовать себя

У одинаковых товаров или услуг может быть разная стоимость. Например, цена маникюра в разрекламированной столичной студии красоты обычно в 5 раз выше, чем в косметическом салоне в спальном районе. При этом совсем необязательно, что результат "на руках" клиентки будет иметь кардинальные различия.

Именно поэтому умение продавать, касается и вашей собственной личности, ведь оно дает возможность зарабатывать больше. На собеседовании, во время переговоров о повышении зарплаты или при встрече с клиентом умейте подать собственную работу и ценность будущего результата так, чтобы вам захотели заплатить больше.

Следует научиться продавать собственные навыки / Фото Unsplash

Так, этому непросто научиться, но результат того стоит. Вам не нужно становиться продавцом-гением, просто избегайте следующих ошибок при переговорах о зарплате или оплате ваших услуг:

Общение в текстовом варианте. Гораздо лучше разговаривать с глазу на глаз или по телефону, или по видеосвязи. В текстовой переписке всегда есть определенный риск, что ваши интонации и намерения могут неправильно интерпретировать, а зарплата – вопрос деликатный.

Не говорите только о деньгах. Зарплата важна, однако не стоит забывать о том, что заинтересовало вас в этой работе – хорошая должность, возможность получить новые навыки, замечательная страховка. И не забывайте, что деньги – не единственное, от чего зависит ваше удовольствие от работы.

Страх сделать предложение первым. Умейте сформулировать собственные пожелания, ведь вам тогда проще задать тон общению. При этом следует заранее понять, какая сумма будет реалистичной для работодателя или клиента. Но главное – не бойтесь начать разговор.

Нервы. Обычно человек, с которым вы общаетесь относительно зарплаты или оплаты труда, готовился к такому разговору. Не торопитесь, не бросайтесь на первую предложенную сумму, однако не следует также нервничать и уклоняться от разговора о вашей мотивации и планах на финансовое вознаграждение.

Не ищите виновных, а действуйте

И самое главное – постарайтесь избавиться ментальных блоков, которые мешают вам зарабатывать больше. Не ищите виновных в том, что ваш сегодняшний доход вас не устраивает. Именно вы, а не ваше руководство или клиенты, является тем лицом, которое может изменить существующий ход вещей. Для этого только нужно решиться на правильные шаги. Все в ваших руках.