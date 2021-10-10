Сегодня ютуб-канал приносит блогерам около 14 тысяч долларов ежемесячно . О том, как им это удалось, Джей рассказал изданию Insider.

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Что известно о ютуб-канале ирландцев

На OSW Review Джей и Стив комментируют бои без правил и "олдскульный" реслинг . В блогеров собственный стиль – в своих видео они не забывают шутить, однако вместе с тем глубоко анализируют все, что происходит на ринге. На YouTube Джей пришел из сферы медицины .

Я обожаю пациентов, однако с больницами дело обстоит несколько иначе. Чтобы работать в медицине, нужно, чтобы это было твоим призванием. Я понял, что в моем случае это не так,

– рассказывает Хантер.

Парни с детства увлекались боями без правил – смотрели различные телешоу, слушали подкасты и мечтали создать что-то свое . Сначала Джей хотел стать борцом, затем – комментатором, а позже – сценаристом.

Однако по инициативе родителей парень поступил на медицинский факультет . Там он и познакомился с будущим коллегой по ютуб-канале Стивом.

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Первый заработок на YouTube

Парни выпустили свое первое видео на канале в 2011 году , и оно собрало немало просмотров. Однако нарастить фан-базу удалось не быстро – за 18 месяцев канал набрал всего лишь 400 подписчиков . Первым толчком к развитию было упоминание OSW Review на другом, более популярном ресурсе Botchmania, после чего постоянных зрителей стало значительно больше .

Через 5 лет работа над контентом для канала отнимала у Джея очень много времени. Нужно было выбирать: или медицина, или YouTube . Тогда парень начал искать способы хотя бы минимально монетизировать контент, на который тратил сотни часов времени.

В 2016 году Стив и Джей провели встречу с подписчиками в Дублине, где фанаты канала уговорили блогеров запустить сбор средств на Patreon . OSW сделали несколько видео с доступом по подписке и надеялись заработать около 400 долларов . Однако уже через 12 часов после публикации сумма пожертвований значительно превысила эту отметку .

Я был готов зарабатывать меньше, чем в больнице, лишь бы заниматься любимым делом,

– делится Хантер.

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YouTube – это полноценная работа

После успеха с монетизацией контента и увольнения с работы в больнице Джей подсчитал, сколько времени тратит на создание одного видео – около 200 часов . Поэтому он решил нанять на работу несколько редакторов, чтобы поставить выпуски на поток и не выгореть . В то время денег уже хватало, чтобы покрыть зарплату фрилансеров.

Сегодня вместе с Джеем и Стивом работает команда из десятков редакторов, аниматоров и дизайнеров . Большинство работников – профессионалы в возрасте от 30 лет.

Пожалуй, я работаю больше, чем когда бы остался в больнице. Ежедневно мне есть над чем работать – очень много людей, с которыми взаимодействую, живут в США, и часто приходится отвечать им на электронные письма в 2 часа ночи. У меня нет по-настоящему выходных дней,

– рассказывает блогер.

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Планы на будущее

Хотя сейчас в ютуб-канала даже меньше чем 200 тысяч подписчиков , они – преданная аудитория OSW, которая готова платить хорошие деньги за контент. Когда у Джея спрашивают, чем он занимается, мужчина отвечает: " Веду свой медиабизнес ".

В планах Стива и Джея – создать собственную тематическую видеоигру . Команда канала уже пыталась воплотить замысел в жизнь, однако пока все попытки заканчивались неудачами . Несмотря на это мужчины стремятся довести дело до конца, а пока – продолжают снимать видео .

Мне очень повезло заниматься работой мечты. Не знаю, сколько это будет продолжаться и чем закончится. Однако пока люди смотрят – я снимаю видео,

– отмечает Хантер.