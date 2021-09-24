Казалось бы, все в жизни идет по плану – высокооплачиваемая работа, успешная карьера и замечательное финансовое будущее. Однако избавиться от психологических проблем мужчине удалось только с помощью решительного шага. Об истории бывшего инженера, который решил поделиться опытом анонимно – далее в материале.

На тему Как избежать эмоционального выгорания, работая из дома: советы эксперта

Идеальный выбор профессии?

Карьера в области IT казалась мужчине идеальным выбором. Еще в детстве юноша любил математику и научные дисциплины в школе, а все его друзья восхищались STEM. Да и отец парня работал инженером, поэтому выбор был довольно очевидным.

После обучения в вузе юноша начал заниматься моделированием трафика, а затем перешел в область акустики – работал с контролем шума в окружающей среде, моделировал внутренние и подводные шумы, а также оценивал влияние шума, – и так 10 лет.

Первые признаки выгорания на работе возникли еще на старте моей карьеры. Я переживал большой стресс из-за невероятной нагрузки и многозадачности,

– рассказывает мужчина.

Инженер работал по 50 – 60 часов в неделю, а перед дедлайнами – еще больше. Компания часто отправляла мужчину в командировки в Австралию и Африку, поэтому приходилось работать по нестандартному графику и постоянно привыкать к смене часовых поясов.

Иногда парень занимался сразу 10 проектами, и часто приходилось "гасить экстренные пожары". Проекты казались неинтересными и монотонными, и пользы от своей работы юноша не понимал.

Работа казалась монотонной и была очень изнурительной / Фото Unsplash

Попытки перемен

В 2018 году, на 8 году своей карьеры, парень сменил работодателя в надежде заниматься более масштабными и интересными проектами. После очередного разочарования, в 2020 году пошел работать в еще одну компанию, где получил большую прибавку к зарплате и хорошую команду.

Я надеялся, что изменения помогут мне найти мотивацию, и определенным образом так и было. Однако на новой работе у меня появилось много новых обязанностей, а вместе с ними – лишь дополнительный стресс,

– вспоминает парень.

Став куратором проектов, инженер перечитывал по 100 – 150 электронных писем ежедневно, а его календарь был заполнен напоминаниями о бесконечных рабочих встречах.

Меня начало мучить ощущение, что с каждым днем ​​я все больше отстаю от графика несмотря на то, что все больше и больше работаю,

– делится инженер.

Парень терял контроль над рабочим и личным временем – было трудно найти несколько минут, чтобы элементарно сходить в туалет. Мозг работал в турборежиме, постоянно пытаясь решить проблемы завтрашнего дня или следующей недели.

Обратите внимание Как развить навык тайм-менеджмента: 10 советов от нейрофизиолога

В результате стресс очень усилился, и парень страдал от бессонницы – мысли о работе преследовали его в кровати, на вечеринках, в выходные дни. Он чувствовал вину, когда выключал ноутбук в конце дня: "столько работы, а я бью баклуши".

Через несколько месяцев такого режима у инженера на работе случилась полномасштабная паническая атака – состояние, когда парень резко сорвался, его охватила паника, и он до сих пор не может вспомнить, что тогда происходило.

Выгорание привело к панической атаке / Фото Pexels

Увольнение и новая жизнь

После инцидента мужчина попытался трезво оценить ситуацию, и понял, что дальше так продолжаться не может. Тогда он пришел к руководству с заявлением об увольнении, и сейчас совсем не жалеет об этом решении.

Казалось, я бросил карьеру инженера, на которую потратил 10 лет своей жизни. Но это не так. Когда я увольнялся, моя зарплата составляла 112 тысяч долларов в год, и я смог приобрести недвижимость. Теперь я рефинансировал свою покупку и могу содержать себя и свой новый бизнес,

– отмечает парень.

К слову, сейчас бывший инженер ведет блог о кофе и чае. Зарабатывает парень на интегрированной рекламе, по сравнению с прошлым местом работы – очень малые деньги. Но главное, по словам юноши, он впервые за много лет чувствует себя счастливым – без стресса, усталости или параноидальных мыслей.

Читайте также Спасти предприятие от очередного кризиса: 5 шагов для владельцев малого бизнеса