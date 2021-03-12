Компания Google с 1 июня 2021 начнет удерживать налоги с дохода от просмотров. Как это будет работать, рассказываем в материале Бизнес 24.

Кого касается налог

Налог касается, в частности украинцев, которые зарабатывают на просмотрах в США. Это:

просмотры объявлений;

подписки YouTube Premium;

Суперчат;

супернаклейки;

спонсорство.

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С июня 2021 компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно быстрее указать налоговую информацию в AdSense,

– говорится в сообщении компании.

Размер налога

Размер налоговой ставки варьируется от 0% до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021, то с вашего общего дохода от YouTube вычислят 24%, предупреждают в Google. Поэтому важно указать сколько именно дохода, полученного от просмотров в США.

Как подать отчетность Google

Войдите в свой аккаунт AdSense. Нажмите Платежи. Нажмите Управлять настройками. В разделе "Платежный профиль" нажмите значок Изменить рядом с пунктом "Информация о налогах в США". Выберите Управление налоговой информацией.

Кстати в Украине недавно зарегистрировали законопроект №2634. Иностранные компании, которые предлагают украинцам услуги, должны будут платить НДС с каждой проданной услуги в размере 20%.



Больше всего это коснется таких технологических гигантов как Facebook, Google или Netflix. Их услуги для украинцев могут подорожать.