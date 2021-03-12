Зарабатываете на YouTube – платите налоги: что известно о решении Google
Компания Google с 1 июня 2021 начнет удерживать налоги с дохода от просмотров. Как это будет работать, рассказываем в материале Бизнес 24.
Источник:Google
Кого касается налог
Налог касается, в частности украинцев, которые зарабатывают на просмотрах в США. Это:
- просмотры объявлений;
- подписки YouTube Premium;
- Суперчат;
- супернаклейки;
- спонсорство.
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С июня 2021 компания Google может начать удерживать налоги США с вашего дохода на YouTube, сгенерированного в этой стране. В связи с этим просим вас как можно быстрее указать налоговую информацию в AdSense,
– говорится в сообщении компании.
Размер налога
Размер налоговой ставки варьируется от 0% до 30% в зависимости от того, есть ли между странами соглашение об избежании двойного налогообложения.
Если вы не предоставите необходимые сведения до 31 мая 2021, то с вашего общего дохода от YouTube вычислят 24%, предупреждают в Google. Поэтому важно указать сколько именно дохода, полученного от просмотров в США.
Как подать отчетность Google
- Войдите в свой аккаунт AdSense.
- Нажмите Платежи.
- Нажмите Управлять настройками.
- В разделе "Платежный профиль" нажмите значок Изменить рядом с пунктом "Информация о налогах в США".
- Выберите Управление налоговой информацией.
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