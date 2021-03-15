Британская корона обладает немалыми доходами, однако мало кто знает происхождение ее богатств. Как и сколько зарабатывает Елизавета ІІ – читайте в нашем материале.

Как зарабатывает деньги британская монархия

Британская королевская семья имеет три основных источника доходов.

Финансирование от правительства или "суверенный грант"

Это главный источник прибыли дома Виндзоров. Ежегодно королевская семья получает определенную часть денег, которые поступают в государственную казну от Фонда королевской недвижимости, который был основан в 1769 году Георгом III. На сегодня этот Фонд является независимой коммерческой организацией, владеет активами в Лондоне, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

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В частности, речь идет о Большом Виндзорском парке, недвижимости на Риджет-стрит, которая находится в центре столицы Англии, офисах, магазинах, торговых центрах.

Личный доход

Один из самых известных в мире королевских домов получает наибольший доход от герцогства Ланкастерского, который является собственностью Елизаветы II и управляется отдельно от Фонда королевской недвижимости. Например, в 2018 году дом Виндзоров получил примерно 28 миллионов долларов США прибыли. Эти средства в основном тратят на нужды членов королевской семьи.

Кроме того, есть герцогство Корнуольского, которое согласно традициям принадлежит старшему сыну королевы. Сейчас это Чарльз, принц Уэльский.

Согласно данным британской газеты The Sunday Times состояние королевы Елизаветы II ориентировочно оценивается в 460 миллионов долларов по состоянию на 2020 год.

Личное состояние

Напомним, Елизавета II также получила наследство от своего отца короля Великобритании Георга VI и королевы-матери Елизаветы. Кроме того, монарх имеет право продать ценные подарки, которые она получает от лидеров иностранных государств.

Согласно официальным данным, королева обладает Балморалським замком, который расположен в Шотландии, и Сандрингемским дворцом в Англии.

Стоит заметить, что точные состояния британской королевской семьи неизвестны, поскольку Елизавета II не обязана отчитываться о своих частных финансов.

Как британская монаршая семья зарабатывает деньги: смотрите видео

Что получает от королевской семьи Великобритания

Эксперты заявляют, что королевская семья выгодна для Великобритании, поскольку это положительно влияет на экономику и политическую стабильность в стране. В частности, речь идет о том, что"королевский бренд" приносит государству миллиардные доходы.

Согласно данным Brand Finance, только на свадьбе принца Гарри и бывшей американской актрисы Меган Маркл в 2018 году Великобритания заработала более 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Кроме того, они заявляют, что королева – это привлекательный магнит для туристов. Специалисты отмечают, что сфера туризма зарабатывает на короне примерно 550 миллионов фунтов стерлингов в год.

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Интервью принца Гарри и Меган Маркл: как заявления пары повлияют на будущее короны

7 марта герцог и герцогиня Сассекские в двухчасовом интервью Опре Уинфри сделали ряд неожиданных заявлений относительно их жизни в роли старших членов британской королевской семьи.

К сожалению, пока нельзя оценить реальное влияние интервью знаменитой пары на будущее британской монархии.

В общем все обсуждения и разговоры касаются обвинений в расизме и проблем с ментальным здоровьем, о которых рассказала Меган Маркл, однако, многие эксперты утверждают, что заявления принца Гарри и его жены скорее всего станут началом нового витка изменений в королевском доме Виндзоров.

Автор: Вита Свирневская