Несмотря на недавние заверения со стороны Tesla о начале серийного производства электрического тягача Semi и завершении последних тестов на сборочной линии фабрики в Неваде, клиентам Tesla Semi станет доступен только в 2022 году.

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Почему перенесли запуск Tesla Semi

В понедельник, 26 июля Tesla заявила, что перенесла запуск электрического грузовика на 2022 год, объяснив задержку, кроме проблем в цепочке поставок, "ограниченной доступностью аккумуляторных элементов".

В компании также заявили, что они откладывают запуск проекта Tesla Semi, чтобы сосредоточить ресурсы на строительстве двух новых заводов в Берлине и Остине.

Когда компания Tesla впервые анонсировала Semi в 2017 году, она планировала начать поставки грузовиков клиентам в 2019 году. Впоследствии она перенесла запуск тягача на 2020 год, а затем на 2021 год.

Где планируется использовать Tesla Semi

Идея электрического грузовика привлекла большое внимание розничных торговцев и грузоотправителей, желающих сэкономить на заправке и обслуживании. Многие крупные компании, включая Pepsi, Walmart, Anheuser-Busch, UPS и FedEx, уже зарезервировали электрогрузовики Tesla Semi.

Смотрите видео презентации Tesla Semi

Предварительный заказ электрического грузовика стоит 20 тысяч долларов. При этом сумма не меняется от того, будет ли это базовая комплектация стоимостью 150 тысяч долларов, или модель с увеличенным запасом хода, которая оценивается в 180 тысяч долларов.

Недостаток чипов и перегруженные порты затормозили проект

Разработка грузовика Tesla шла довольно медленно еще задолго до того, как пандемия ударила по глобальным цепочкам поставок. Однако компания Tesla отмечает, что именно перегруженные порты это одна из причин отложения запуска электрического грузовика Tesla Semi.

Очередной причиной задержки проекта в компании назвали глобальную нехватку микрочипов в автомобильной промышленности.

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