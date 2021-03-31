Мир стремительно меняется. Сегодня бизнес как никогда должен думать о будущем, отслеживать важные тренды, чтобы идти в ногу со временем.

Какие же тенденции будут определять развитие бизнеса в 2021 году?

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Футуролог о цифровых трендах

В прогнозах на 2021 год не обойти технологии. Так, футуролог и консультант по стратегии и технологий Бернард Марр считает, что в ближайший год всем компаниям нужно будет учитывать такие бизнес-тренды.

Удаленное сотрудничество

Дистанционное сотрудничество практиковалась еще до пандемии коронавируса, но все же было мало распространено: в начале 2020 году лишь 12% работников в США и 6% в Великобритании работали удаленно.

Никто не был готов к реалиям, в которых дистанционный формат – это не так выбор, как необходимость. Однако, адаптировавшись, многие компании переосмыслили свою бизнес-модель. И встал вопрос: а нужны ли офисы вообще?

Страх потерять производительность при дистанционном сотрудничестве изменило осознание перспективности нового формата. Правда, не все компании оценивают его оптимистично. Каждый участник рынка должен найти собственное решение, которое будет удовлетворять его потребности и потребности его работников.

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Big Data

Объемы данных растут каждую секунду. Так, чтобы загрузить все данные, сгенерированные на сегодня, понадобится более 180 миллионов лет! Поэтому дополнительное преимущество – за компаниями, которые используют массивы данных для лучшего понимания клиентов, совершенствование процесса принятия решений.

По данным Киевстар, за второе полугодия 2020 года вдвое вырос спрос компаний на сервисы Big Data, с помощью которых можно:

точнее определить целевую аудиторию и ее потребности;

грамотнее строить коммуникацию с клиентами;

осуществлять таргетинг на нужную аудиторию;

подбирать эффективные маркетинговые инструменты для продвижения.

Среди самых популярных сервисов Big Data – таргетированной SMS-рассылки, финансовый скоринг и аналитика данных по запросу заказчика (тепловые карты, геоаналитика т.д.). Эти сервисы становятся все более популярными как среди крупных компаний, так и в сфере малого и среднего бизнеса.

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Данные открывают неограниченные возможности, если знать как их использовать. Но не менее важно уметь эти данные защищать. Данные – это актив, и защищать их следует так же, как деньги или оборудования. Поэтому инвестиции в данные – это еще один бизнес-тренд 2021 года.

Скорость и инновации

Сегодня выигрывают компании, способные быстро принимать решения и внедрять инновации. 2020 год изменил немало сфер бизнеса – от туристической к ресторанной. Когда одни компании подсчитывали убытки, другие – благодаря своей способности быстро реагировать на изменения и переизобретать себя – развивались дальше.

Конечно же, быстрая адаптация к новым условиям всегда вознаграждалась. Но в этом году это правило будет особенно актуальным.

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Автоматизация

Автоматизация, которая уже годами заменяет человеческий труд на искусственный интеллект (ИИ), достигнет новых высот. Сейчас уже никого не удивишь чат-ботами, которые общаются с клиентами, или беспилотными автомобилями.

2021 автоматизация дойдет и до "белых воротничков": часть работы юристов, врачей и других специалистов выполнять работы.

Децентрализованные финансы

В прошлом году финансовые рынки были невероятно турбулентные. И остаются таковыми из-за коронавируса. Поэтому бизнес, стремящихся к развитию и росту, будет все чаще прибегать к децентрализованного финансированию, в частности к краудфандингу, а также к технологиям распределения данных, например блокчейну.

Виртуальные интерфейсы

Электронная коммерция в 2020 году процветала, потому что физические магазины или вообще были закрыты из-за локдауна, или простаивали полупустые, ведь люди старались избегать лишних контактов. Но в 2021 году онлайн-покупка может стать настолько удобной, что часть покупателей уже и не вернется к обычным магазинам.



Люды будут мерить одежду онлайн / Фото stylitics.com

Этому будут способствовать технологии дополненной, виртуальной и смешанной реальности, позволяющие реализовывать принцип "попробуй, прежде чем купить". Представьте только: вместо того чтобы ждать в очереди к примерочной, можно сразу примерить одежду – виртуально!

Мысли локально

Если раньше был популярным призыв: "Мысли глобально – действуй локально", то в 2021 году все изменится. Через COVID-19 нарушились международные цепи поставок. Кроме того, между США и Китаем идут торговые бои, а Великобритания таки вышла из ЕС. Компании пережили откат в глобализации и теперь будут искать способы "локализовать" производство и продажу.

Проблемы окружающей среды

Исследования доказали, что клиенты более лояльны к тем компаниям, которые беспокоятся об окружающей среде. Экологический кризис углубляется и угрожает стать не менее опасным, чем пандемия коронавируса. Поэтому компании все активнее будут внедрять принципы устойчивого развития, в частности принимать меры для уменьшения использования воды и выбросов углерода в атмосферу.

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Взаимодействие в соцсетях

Компании уже несколько лет активно общаются с клиентами через соцсети. Последние стали одним из важных каналов продвижения бренда и взаимодействия с целевой аудиторией. Без сомнения, этот тренд сохранится и в 2021 году. Но, по прогнозу Бернарда Марра, это взаимодействие будет несколько иным.

Оно станет более аутентичным – опираться на первоисточники: компании будут чаще показывать, что происходит "за кулисами" бизнеса. Продвигать бренд бизнесам будут помогать агенты влияния – инфлюенсеры и микроинфлюенсеры, которые будут поддерживать диалог с клиентами.

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Прогноз: "рабочие" тренды от McKinsey

Через коронавирус изменят работу на 25% больше работников, чем ожидалось, считают специалисты консалтинговой компании McKinsey. Пандемия значительно усилила тренды по дистанционном сотрудничестве, онлайн-коммерции и автоматизации бизнес-процессов.

Дистанционное сотрудничество

Удаленная работа и виртуальные встречи будут оставаться популярными даже после пандемии (хотя, вероятно, в меньшей степени, чем сейчас). Как показало исследование McKinsey, 20 – 25% работников в развитых странах могут работать 3 – 5 дней дома без потери производительности. Это в 4 – 5 раз больше, чем до пандемии. Поэтому специалисты ожидают, что люди продолжают переезжать в пригород.



Удаленная работа останется и после пандемии / Фото Unsplash

Для кого-то будет удобнее определенные задачи выполнять в офисе, а не удаленно. В частности:

вести переговоры,

устраивать мозговые штурмы;

принимать важные решения;

предоставлять обратную связь;

вводить новых сотрудников в курс дел.

Однако все эти процессы все больше адаптируются под новую реальность и находят удобные альтернативы в онлайне.

Компании все чаще пользуются сервисами, облегчающими дистанционное сотрудничество и этот тренд будет наращиваться. Так, Киевстар проанализировал отдельные данные и выяснил, что только за первые два месяца карантина в 2020 году:

Количество подключений сервисов для организации дистанционных рабочих мест работников, в частности сервисов Microsoft Office 365 и StarTeams , выросло на 1330% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество подключений к виртуальным мобильным АТС , позволяющие сохранить коммуникации с клиентами и настроить удаленную работу отделов продаж, сервисных подразделений и контакт-центров, выросло на 217% .

, позволяющие сохранить коммуникации с клиентами и настроить удаленную работу отделов продаж, сервисных подразделений и контакт-центров, . Объем подключений системы электронного документооборота Star.Docs, благодаря которой можно подписывать документы онлайн, в том числе с мобильного телефона с помощью сервиса Mobile ID, увеличился на 489%.

Пандемия стимулировала к оптимизации рабочего пространства. Согласно опросу, проведенному в августе прошлого года, компании планируют уменьшить площадь офисов на 30%. Закономерно это повлечет за собой уменьшение спроса на услуги ресторанов и розничных торговцев в центральных районах городов, а также пассажирских перевозчиков. Меньше на 20% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса и деловых поездок. Итак, убытки несут аэропорты и гостиницы.

Зато электронная коммерция наоборот резко возросла во время пандемии: в 2 – 5 раз по сравнению с 2019 годом. Около 75% потребителей, которые начали делать онлайн-покупки во время пандемии, планируют и дальше пользоваться услугами интернет-магазинов. Некоторые сферы продемонстрировали еще более значительные результаты: например, спрос на онлайн-консультации врачей через индийскую компанию Practo вырос с апреля по ноябрь 2020 году более чем в 10 раз.

Популярность онлайн-коммерции способствовала росту сфер поставки, транспортировки и складских работ. В Китае за первое полугодие 2020 года количество вакансий в сфере электронной торговли, доставки и социальных сетей выросла более чем на 5,1 миллиона.

Автоматизация и искусственный интеллект

Пандемия ускорила внедрение автоматизации и искусственного интеллекта, особенно в сферах, где дистанции довольно трудно соблюдать, к примеру в супермаркетах между покупателями или на производстве между работниками. Этот тренд активизируется во время каждого кризиса или рецессии. В июле 2020 года компания McKinsey опросила 800 управленцев и обнаружила, что две трети уже увеличивают инвестиции в автоматизацию и ИИ, в частности на складах, в продуктовых магазинах, контакт-центрах и на производстве.

Автоматизация позволяет достичь двух целей одновременно:

уменьшить плотность работников, что особенно важно в условиях пандемии;

удовлетворить растущий спрос.

По мнению специалистов, будут автоматизироваться, прежде всего, те сферы, где не удастся увеличить дистанцию ​​между работниками и потребителями.

Виртуальная мобильная АТС от Киевстар Бизнес позволяет автоматизировать работу колл-центров и отделов продаж и оставаться на связи с клиентами даже вне офиса. Работайте там, где удобно! Облачные технологии позволяют компаниям не привязываться к офисным центрам и привлекать к работе специалистов дистанционно. Никаких затрат на оборудование и обслуживание.

Настройка и запуск – до 15 минут.

Объединение мобильных и фиксированных номеров компании в одну сеть.

Два мира сошлись

Пандемия побудила два мира – реальный и цифровой – начать взаимодействовать в неизвестные до этого способа. Например, чешская невеста хочет, чтобы украинская портниха сшила ей платье. Мерки можно снять дистанционно – с помощью робота. Хотя, конечно, даже такой выход из ситуации все еще не может заменить физическое взаимодействие.

В исследовании компании Deloitte более половины респондентов отметили, что хотели бы, чтобы виртуальный опыт воспринимался более "человеческим". Поэтому задачей для технологий в 2021 году и последующих годах будет обеспечить такое сочетание цифрового и физического измерений.

По мнению экспертов Deloitte, ближайшие 1,5 – 2 года все больше компаний будут искать новых способов комбинировать человекоцентрическый дизайн с цифровыми технологиями. Этот тренд является одним из ведущих, ведь потребители с нетерпением ждут этого.

Еще весной 2020 года, когда было введено первые карантине ограничения, потребители начали "посещать" виртуальные концерты, проводить виртуальные встречи и тому подобное. Но впоследствии оказалось, что этого совсем недостаточно: людям нужны настоящие концерты и встречи.

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Современные технологии позволяют сблизить физический и цифровой миры. Например, с помощью приложения с дополненной реальностью можно посмотреть варианты мебели для интерьера, а уже в физическом магазине – почувствовать на ощупь те, которые пришлись по душе.

Эксперты Deloitte ожидают, что расширение цифрового взаимодействия будет способствовать появлению новых вариантов получения реального опыта.

Итак, мир постоянно трансформируется даже в условиях пандемии. Приобщиться к прогрессу благодаря новейшим технологиям или остаться отставать – выбор за вами.