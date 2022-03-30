Замена НДС и налога на прибыль на 2% с оборота

Гетманцев рассказал, что замена НДС и налога на прибыль на 2% из оборота направлена, прежде всего, на поддержку бизнеса. Также он подчеркнул, что, к сожалению, есть примеры, когда война используется как основание не платить налоги даже с доходов, полученных в мирные времена.

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О таких негативных примерах будем говорить открыто. Кстати, только в первый день принятия заявок о переходе на 2% систему налогообложения подано 50 тысяч заявлений плательщиков,

– поделился он.

Бюджетные поступления

Глава налогового комитета Рады поделился, что бюджетные поступления упали. Даже, несмотря на то, что государство уменьшает расходы, война, по его словам, дорогое дело. Именно поэтому общий размер бюджета в военное время будет больше, чем в мирное.

Напомним! Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что правительство приняло решение о сиквеле бюджета. Уже сократили на 107 миллиардов гривен, планируют еще на 70 миллиардов.

Что касается источников финансирования расходов, то речь идет не только о западных средствах, но и о внутренних заимствованиях:

26 миллиардов гривен – внутренние ОВГЗ,

3 миллиарда долларов внешней помощи мы уже получили разных источников,

300 миллионов долларов – гарантированная помощь.

Все остальное, это кредитные средства под очень малые проценты. То есть очень дешевые деньги, которые необходимы нам в большем количестве, и мы работаем над их дальнейшим привлечением. Называть конкретные суммы, которые нам необходимы, я не имею права по соображениям безопасности,

– рассказывает Гетманцев.

Председатель налогового комитета Совета поблагодарил также бизнеса, который, несмотря на войну, платит и даже переплачивает налоги.