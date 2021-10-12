В законы о "Дия City" внесли правки: IT-компании возмущены нововведениями

Ассоциация IT Ukraine заявила, что в один из законопроектов о "Дия City" внесли правки, которые ограничивают возможность IT-компаний работать с ФЛП. Кроме этого, предлагаемые нововведения увеличивают налоговую нагрузку на IT-бизнес.

Закон о введении режима "Дия City" уже принят, но проект закона №5376, который определяет налоговые условия функционирования, приняли только в первом чтении. 6 октября 2021 года Комитет Верховной Рады с финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение этого законопроекта.

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Противоречивые правки

Во время заседания депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов предложил внести в проект закона правки. Согласно им, переходный период для резидентов "Дия City" с ФЛП-модели на GIG-контракты должен длиться не 3 года, а 1 год.

GIG-контракт – это формат трудовых отношений, который предусматривает краткосрочные контракты или неформальные трудовые соглашения работодателя и работника.

Среди новых поправок, в Ассоциации IT Ukraine критикуют:

Новые ограничения работы компаний-резидентов "Дия City" с ФЛП. Согласно первой редакции, с 2024 года сотрудничество компаний с ФЛП должно ограничиться на 50%, а с 2025 года – на 75%. Правки предлагают ввести такие ограничения уже с 1 января 2023 года .

. Налоговые льготы будут распространяться только на специалистов, которые в классификаторе профессий именуются, как " профессионалы в области программирования ". В ассоциации отмечают, что современные IT-профессии не ограничиваются одним лишь программированием.

". В ассоциации отмечают, что современные IT-профессии не ограничиваются одним лишь программированием. Увеличение налога на доход с обещанных 9% до 18% (условия, которые действуют сейчас для всех).

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Почему это важно

В IT Ukraine называют такие правки "закручиванием гаек" и саботажем, ведь всех ФЛП безальтернативно переведут на трудовые отношения или на GIG-контракты.

Кроме этого, все обещанные налоговые льготы для резидентов "Дия City", которые не занимаются непосредственно программированием, просто исчезнут.

В IT Ukraine отмечают, что продолжат защищать интересы бизнеса, ведь сейчас ассоциация является крупнейшим профильным объединением в Украине, которое представляет мнение более 60 тысяч специалистов IT-отрасли.