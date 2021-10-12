Закон о введении режима "Дия City" уже принят , но проект закона №5376 , который определяет налоговые условия функционирования, приняли только в первом чтении. 6 октября 2021 года Комитет Верховной Рады с финансов, налоговой и таможенной политики начал рассмотрение этого законопроекта.

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Противоречивые правки

Во время заседания депутат от партии "Слуга народа" Андрей Холодов предложил внести в проект закона правки . Согласно им, переходный период для резидентов "Дия City" с ФЛП-модели на GIG-контракты должен длиться не 3 года, а 1 год .

Справка. GIG-контракт – это формат трудовых отношений, который предусматривает краткосрочные контракты или неформальные трудовые соглашения работодателя и работника.

Среди новых поправок, в Ассоциации IT Ukraine критикуют :

Новые ограничения работы компаний-резидентов "Дия City" с ФЛП. Согласно первой редакции, с 2024 года сотрудничество компаний с ФЛП должно ограничиться на 50%, а с 2025 года – на 75%. Правки предлагают ввести такие ограничения уже с 1 января 2023 года .

– Налоговые льготы будут распространяться только на специалистов, которые в классификаторе профессий именуются, как " профессионалы в области программирования ". В ассоциации отмечают, что современные IT-профессии не ограничиваются одним лишь программированием.

Увеличение налога на доход с обещанных 9% до 18% (условия, которые действуют сейчас для всех).

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Почему это важно

В IT Ukraine называют такие правки "закручиванием гаек" и саботажем , ведь всех ФЛП безальтернативно переведут на трудовые отношения или на GIG-контракты.

Кроме этого, все обещанные налоговые льготы для резидентов "Дия City", которые не занимаются непосредственно программированием, просто исчезнут .