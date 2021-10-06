Законопроект об урегулировании нестандартных форм занятости: что изменится для фрилансеров

Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона об урегулировании нестандартных форм занятости. Документ вводит новую форму трудового договора – с нефиксированным рабочим временем.

Если закон вступит в силу, то частично изменит механизм урегулирования трудовых отношений между работодателями и внештатными сотрудниками. Что именно изменится для фрилансеров – далее в материале.

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Что предлагает проект закона

Законопроект вносит изменения в законодательство, направленные на урегулирование труда фрилансеров. Появится возможность заключать трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем – работник обязуется выполнить работу при условии ее предоставления работодателем, однако без гарантий, что эти услуги будут предоставляться на постоянной основе.

Новая форма трудового договора адаптирует трудовые отношения, которые сегодня очень распространены на рынке труда, особенно в сфере IT.

Что изменится для работодателей

Проект закона предусматривает определенные ограничения для работодателей, которые злоупотребляют такими трудовыми отношениями с сотрудниками. Так, работодатели не смогут заключать более 10% трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем от общего количества заключенных договоров на предприятии.

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Почему это важно

Сейчас вместо трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем работодатели и работники заключают гражданско-правовые, а сами фрилансеры открывают ФЛП. В таком механизме фрилансеры лишены основных прав и гарантий, предусмотренных трудовым кодексом для наемных работников.