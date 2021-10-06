Если закон вступит в силу, то частично изменит механизм урегулирования трудовых отношений между работодателями и внештатными сотрудниками. Что именно изменится для фрилансеров – далее в материале.

Обратите внимание Персонализированный маркетинг: Киевстар приглашает на бесплатный вебинар

Что предлагает проект закона

Законопроект вносит изменения в законодательство, направленные на урегулирование труда фрилансеров. Появится возможность заключать трудовые договоры с нефиксированным рабочим временем – работник обязуется выполнить работу при условии ее предоставления работодателем, однако без гарантий, что эти услуги будут предоставляться на постоянной основе .

Новая форма трудового договора адаптирует трудовые отношения, которые сегодня очень распространены на рынке труда , особенно в сфере IT.

Что изменится для работодателей

Проект закона предусматривает определенные ограничения для работодателей , которые злоупотребляют такими трудовыми отношениями с сотрудниками. Так, работодатели не смогут заключать более 10% трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем от общего количества заключенных договоров на предприятии.

На тему В Украине миллион фрилансеров: за что и сколько они получают

Почему это важно