В Zakaz.ua ответили, продают ли компанию испанскому Glovo

В СМИ появилась информация, что испанский единорог Glovo намерен выкупить украинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua. К соглашению обе компании якобы готовились несколько месяцев.

Издание AIN.ua со ссылкой на собственные источники отмечает, что сумма предполагаемой сделки составляет от 60 до 80 миллионов долларов. Впрочем, на запрос журналистов 24 канала касательно этого вопроса в Zakaz.ua сообщили, что информация не соответствует действительности.

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Продадут ли Zakaz.ua

Издание AIN.ua настаивает, что их редакция впервые узнала о потенциальных переговорах между компаниями еще летом 2021 года. Речь идет о полном приобретении бизнеса Zakaz.ua компанией Glovo, а не привлечении инвестиций.

Однако в ответ на запрос 24 канала Zakaz.ua сообщили, что не комментируют слухи.

Информация не соответствует действительности. Zakaz.ua постоянно ведет переговоры о раундах и привлечении инвестиций – это нормальная практика для такого проекта и этой индустрии. В то же время, мы не можем обсуждать ни условия, ни участников, ни суммы – это, разумеется, конфиденциальная информация,

– ответили в Zakaz.ua.

Компания подчеркнула, что открыта и всегда рада публично сообщить о своих соглашениях, "если и когда есть что сообщать".

Добавим, что в 2020 году Zakaz.ua привлекла 5 миллионов евро инвестиций. Компания основана в 2010 году, и сейчас в ней работает несколько сотен человек.