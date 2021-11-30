Издание AIN.ua со ссылкой на собственные источники отмечает, что сумма предполагаемой сделки составляет от 60 до 80 миллионов долларов. Впрочем, на запрос журналистов 24 канала касательно этого вопроса в Zakaz.ua сообщили, что информация не соответствует действительности.
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Продадут ли Zakaz.ua
Издание AIN.ua настаивает, что их редакция впервые узнала о потенциальных переговорах между компаниями еще летом 2021 года. Речь идет о полном приобретении бизнеса Zakaz.ua компанией Glovo, а не привлечении инвестиций.
Однако в ответ на запрос 24 канала Zakaz.ua сообщили, что не комментируют слухи.
Информация не соответствует действительности. Zakaz.ua постоянно ведет переговоры о раундах и привлечении инвестиций – это нормальная практика для такого проекта и этой индустрии. В то же время, мы не можем обсуждать ни условия, ни участников, ни суммы – это, разумеется, конфиденциальная информация,
– ответили в Zakaz.ua.
Компания подчеркнула, что открыта и всегда рада публично сообщить о своих соглашениях, "если и когда есть что сообщать".
Добавим, что в 2020 году Zakaz.ua привлекла 5 миллионов евро инвестиций. Компания основана в 2010 году, и сейчас в ней работает несколько сотен человек.