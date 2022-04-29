Заявки на возобновление имущества в Дие смогут подавать и компании, – Шмыгаль
Денис Шмыгаль сообщил, что в Дие украинцы зарегистрировали более 100 тысяч заявлений на возмещение разрушенного имущества.
По словам премьер-министра, после победы мы все отстроим. Об этом сообщает 24 канал.
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Денис Шмыгаль объявил, что для юридических лиц тоже расширят такие возможности. В ближайшее время они также смогут подавать заявки в Дие, чтобы правительство начало формировать детальный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Как будет происходить возмещение
Законодательно процедура возмещения пока окончательно не определена и соответствующий законопроект только готовится в Верховной Раде. Но уже сейчас владельцы домов и квартир, пострадавших от войны, могут оставлять заявки на компенсацию – в том числе через приложение Дия.
В Офисе Президента обещают начать процедуру восстановления всех разрушенных домов – многоэтажных и частных – в ближайшее время.
Как подать заявление в Дие
- Для этого у вас должна быть последняя версия приложения.
- Зайдите и выберите пункт "Услуги" и нажмите на "Поврежденное имущество".
- После этого необходимо заполнить форму и указать всю необходимую информацию.
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