Заявки на возобновление имущества в Дие смогут подавать и компании, – Шмыгаль

Денис Шмыгаль сообщил, что в Дие украинцы зарегистрировали более 100 тысяч заявлений на возмещение разрушенного имущества.

По словам премьер-министра, после победы мы все отстроим. Об этом сообщает 24 канал.

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Денис Шмыгаль объявил, что для юридических лиц тоже расширят такие возможности. В ближайшее время они также смогут подавать заявки в Дие, чтобы правительство начало формировать детальный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

Как будет происходить возмещение

Законодательно процедура возмещения пока окончательно не определена и соответствующий законопроект только готовится в Верховной Раде. Но уже сейчас владельцы домов и квартир, пострадавших от войны, могут оставлять заявки на компенсацию – в том числе через приложение Дия.

В Офисе Президента обещают начать процедуру восстановления всех разрушенных домов – многоэтажных и частных – в ближайшее время.

Как подать заявление в Дие

Для этого у вас должна быть последняя версия приложения.

Зайдите и выберите пункт "Услуги" и нажмите на "Поврежденное имущество".

После этого необходимо заполнить форму и указать всю необходимую информацию.

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