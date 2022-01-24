Захотели обратно в 90-е: банда "вора в законе" требовала от предпринимателя 1 миллион долларов
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины обезвредила центр международной преступной группировки, которая хотела "закрепиться" в столице. Преступники занимались рэкетом крупного бизнеса, а координировал их "вор в законе" из Чечни.
В банду входили иностранцы, в том числе граждане Российской Федерации, а также уроженцы стран Ближнего Востока. В СБУ отмечают, что члены группировки потребовали от частного предпринимателя несуществующий долг в размере 1 миллиона долларов.
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Сотрудники СБУ задержали участника банды
В СБУ отмечают, что участники группировки применяли к потерпевшему насилие, угрожали физически расправиться с предпринимателем и его семьей.
Правоохранители задержали одного из злоумышленников с поличным во время контролируемой передачи первого транша несуществующего долга в размере 70 тысяч долларов. Печерский районный суд уже избрал пойманному вымогателю меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
В рамках открытого уголовного производства по статье вымогательства продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются и будут привлечены к ответственности все лица, причастные к преступной банде.
Сотрудники СБУ задержали участника преступной банды, терроризировавшей украинских предпринимателей / Фото СБУ