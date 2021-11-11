Сговор на рынке топлива: известная сеть АЗС заплатила многомиллионный штраф

Компания Socar выплатила более 5 миллионов гривен штрафа и пени по делу о сговоре на рынке горючего. Платеж был перечислен в государственный бюджет 4 ноября.

Такую санкцию Антимонопольный комитет Украины наложил на компанию еще в 2016 году. В общей сложности тогда оштрафовали 7 трейдеров, в том числе ОККО (на 77 миллионов), WOG (на 54 миллиона) и Shell (на 39 миллионов гривен).

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Что известно о сговоре на рынке топлива

Антимонопольный комитет обнаружил, что компании-участники дела поддерживали на информационных табло своих АЗС схожие розничные цены на бензин марки А-95 и дизельное топливо.

Также трейдеры обвинялись в применении сложных и непрозрачных программ лояльности, введении акций и скидок, которые не позволяли потребителям получить реальную информацию о ценах на топливо.

Помимо выплаты штрафа компании также были обязаны устранить указанные нарушения. Добавим, что операторы WOG и OKKO оспаривают решение Антимонопольного комитета – штрафы по делу они пока не заплатили.